La renovada Selección Peruana inició formalmente una exigente etapa de preparación internacional bajo el mando del experimentado estratega brasileño Mano Menezes, quien buscará afianzar su ambiciosa propuesta táctica pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. El combinado patrio afrontará una intensa gira norteamericana durante un lapso de veinte días consecutivos, teniendo como primera gran prueba el complicado compromiso amistoso programado para este sábado frente a los Estados Unidos.

En la antesala de este esperado encuentro, el técnico sudamericano analizó detalladamente al futbolista del medio local, explicando los motivos para enfrentar rivales mundialistas de altísima exigencia y también justificó su polémica decisión de mudar la localía hacia la altura.

Analizando los primeros retos asumidos bajo su reciente conducción técnica, el estratega justificó su arriesgada planificación inicial frente a combinados que exigen muchísimo más rodaje. “Escogemos un camino de enfrentar adversarios de nivel altísimo, porque casi todos ellos son mundialistas, para que nuestros jugadores entiendan el nivel que es lo mejor”, argumentó en entrevista con Telemundo.

Selección Peruana continúa con sus entrenamientos en Estados Unidos. (Foto: FPF)

A pesar de los duros escollos superados en esta etapa preparatoria, el entrenador mantiene una postura sumamente optimista sobre el verdadero potencial que tiene este grupo para competir de igual a igual. “Pienso que los primeros juegos mostraron que podemos. Es claro que tenemos que seguir mejorando mucho, pero realmente podemos”, señaló.

El DT también aprovechó para desmitificar aquellos antiguos prejuicios referidos directamente a la supuesta debilidad psicológica del plantel sudamericano. “Había oído de las personas que había necesidad de cambiar la mentalidad. Me parece que el problema no es ese, podemos cambiar comportamientos, pero la mentalidad del jugador peruano es fuerte”, aclaró contundentemente.

Para respaldar totalmente esta sólida postura, el brasileño confesó haber viajado hacia el interior del país para comprender profundamente nuestras verdaderas raíces futbolísticas. “Tuve la oportunidad de estar en las provincias, de sentir las dificultades que pasan. Eso me deja muy confortable para saber que ellos están preparados para hacer el sacrificio que necesitamos”, reflexionó.

Selección Peruana continúa con sus entrenamientos en Estados Unidos. (Foto: FPF)

¿Por qué Perú podría jugar en la altura?

Cambiando radicalmente de tema, el entrenador fue consultado sobre su polémica y sorpresiva decisión de mudar la localía hacia ciudades de gran altitud para las eliminatorias. “Usted tiene que mirar la trayectoria como referencia. Perú fue, en los últimos treinta años, una sola vez al Mundial. Tenemos que hacer algunas cosas un poco diferentes”, argumentó convencido.

Finalmente, el técnico remarcó que mantener las mismas fórmulas tradicionales terminaría condenando a la bicolor al fracaso absoluto en su camino hacia el Mundial 2030. “Si hacemos lo mismo, vamos a conseguir lo mismo, y lo mismo casi nunca sirvió. Vamos a prepararnos bien para disfrutar esta situación, que es jugar más alto”, sentenció.

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