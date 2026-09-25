Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, no dudó en reconocer las fortalezas de la Selección Peruana, su próximo rival en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre, advirtiendo que se trata de un rival agresivo y con una propuesta muy clara. De paso, dedicó algunas palabras hacia Mano Menezes, DT del cuadro nacional, y lo que ha crecido el equipo desde su arribo.

“Perú es un equipo con experiencia, un equipo que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño (Mano Menezes), tiene muy clara las ideas y a lo que juegan. Es un equipo compacto con mucha agresividad”, afirmó el técnico de nacionalidad argentina.

A pesar de las cualidades de la Bicolor, el DT argentino remarcó que el foco principal de su cuerpo técnico está puesto en la adaptación de sus dirigidos y en consolidar su propia idea táctica. “Va a ser un partido muy competitivo, pero más nos centramos en el desarrollo de nuestro juego ya que tenemos un equipo que empezamos con muchos jugadores jóvenes y nuevos que tienen que adaptarse a lo que les pedimos, por eso estamos mucho más pensando en cómo nosotros vamos a jugar a cómo el rival nos pueda llevar a situaciones a través del dominio”, señaló.

Eso sí, adelantó lo que espera del trámite del juego. “Esperamos que nosotros dominemos y ellos se adapten a lo que nosotros vamos a proponer”, puntualizó. Durante la conferencia, Pochettino también asumió una cuota de responsabilidad por el manejo del caso de Folarin Balogun antes del partido frente a Bélgica en la Copa del Mundo 2026.

“Más allá que la foto final fue una foto que nadie espera, creo que lo más importante es tomar las enseñanzas de lo que pasó previo a ese partido y creo que muchas veces hay que ir al foco del problema. Al final la foto es la derrota con Bélgica, pero eso viene por algunos problemas que quizás, yo teniendo 50 años, tendría que haber tenido, en ese momento, la posibilidad de haber estado dentro de esa toma de decisión”, dijo con respecto a ese tema.

Finalmente, el entrenador expresó su malestar y preocupación por el ajustado calendario de esta ventana internacional, donde afrontarán cuatro compromisos en un corto periodo. “No estoy de acuerdo con estos 4 partidos seguidos. Creo que es mucho. Hay muchas selecciones que juegan 3. Creo que es un riesgo muy grande porque no va a haber tiempo para descansar y muchos viajes también. Lo aceptamos, pero entendemos que es mucho riesgo, que muchos jugadores vienen de comienzo de temporada y muchos jugadores están con el desenlace de la MLS”, finalizó.

Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún se perfilan como titulares ante Estados Unidos. (Foto: @labicolor)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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