Jairo Vélez habló sobre el presente de la Selección Peruana durante los trabajos en Orlando, con miras al amistoso de este sábado frente a Estados Unidos. El volante destacó la preparación del equipo y el valor de esta convocatoria para el proceso de la ‘Bicolor’.

Durante una entrevista con Bicolor+, el mediocampista explicó que el plantel viene trabajando de buena manera en los días previos al cruce con los norteamericanos. Vélez resaltó la predisposición que existe dentro del grupo y se mostró confiado en llegar en buenas condiciones al compromiso. “Estamos trabajando muy bien con el equipo, vamos a llegar muy bien al partido”, señaló el futbolista, transmitiendo la sensación que existe dentro del plantel antes de afrontar esta nueva fecha internacional.

Vélez también contó parte de las indicaciones que viene recibiendo de Mano Menezes durante las prácticas. El volante explicó que el entrenador brasileño está trabajando diferentes movimientos colectivos, tanto para las funciones defensivas como ofensivas, con la intención de que los jugadores puedan adaptarse a las necesidades del sistema. “En función del equipo, hay movimientos que nos pide que hagamos, tanto para defender como para atacar. Después, nada particular, simples movimientos de táctica”, comentó.

Más allá de los trabajos sobre el campo, el jugador valoró especialmente la oportunidad de volver a compartir una concentración con la Selección Peruana. Jairo Vélez destacó la importancia que tiene para él vestir nuevamente la camiseta nacional y agradeció la posibilidad de formar parte del grupo. “Yo soy un hombre de fe, siempre dándole las gracias a él. Siempre es bueno estar presente, me ha tocado marcar. Muy contento y agradecido por todo, por esta oportunidad que tengo de estar acá, un privilegio muy grande”, manifestó.

Jairo Vélez es ecuatoriano, pero también tiene la nacionalidad peruana. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, el futbolista hizo referencia a su rendimiento goleador y al respaldo que recibe permanentemente de su familia. Jairo Vélez agradeció por los cuatro tantos que ha conseguido y reconoció que sus seres queridos cumplen un papel fundamental, incluso cuando se encuentran lejos. “Gracias a Dios he podido marcar estos cuatro goles. La familia siempre está apoyando desde donde esté”, expresó.

El mediocampista también puso en valor el tiempo que el grupo viene compartiendo durante esta convocatoria. Para él, estos días de convivencia son especialmente importantes porque permiten fortalecer la relación entre los integrantes del plantel y trabajar con mayor continuidad bajo las órdenes de Menezes. “Nos ayuda porque esta es la convivencia más larga que hemos tenido en el año”, explicó, remarcando que este periodo puede servir para conocer mejor las ideas del nuevo comando técnico.

A largo plazo, el futbolista entiende que los próximos amistosos también tendrán un peso importante dentro del proceso que atraviesa la Selección Peruana. En ese sentido, consideró que enfrentar a rivales de nivel internacional permitirá sacar conclusiones y seguir identificando en qué aspectos puede funcionar mejor el equipo. “Estos partidos de nivel nos va a ayudar mucho para lo que viene, hay que sacarle el máximo provecho a esto, viendo dónde vamos funcionando mejor para lo que viene”, indicó.

Finalmente, Jairo Vélez aprovechó la conversación para dirigirse directamente a los hinchas de la Selección Peruana. El mediocampista pidió que el respaldo se mantenga durante este nuevo camino y recordó que el proceso todavía está en construcción. “Que sigan apoyando, alentando, somos un solo país. Esto es un proceso y vamos mejorando día a día”, afirmó, dejando así un mensaje de unidad y confianza de cara a los próximos compromisos de la ‘Blanquirroja’.

Jairo Vélez registra cuatro goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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