El futuro de Jairo Concha en Universitario de Deportes todavía no está definido. El volante tiene contrato con la institución hasta finales de 2026, pero su continuidad más allá de esa fecha permanece en evaluación. En Ate quieren asegurar su permanencia, aunque el jugador también tiene otros objetivos para su carrera.

Universitario ya dio un primer paso para intentar garantizar la continuidad del mediocampista. Según información de Colectivo World, el club le presentó formalmente una propuesta para extender su vínculo, aunque esta todavía no ha sido firmada. Por ahora, Concha continúa perteneciendo a la institución y tiene contrato vigente hasta diciembre, pero las conversaciones apuntan a conocer si seguirá formando parte del proyecto crema durante las próximas temporadas.

La misma fuente señala que el futbolista todavía no habría aceptado la propuesta presentada por la ‘U’. Una de las razones estaría relacionada con su intención de buscar una oportunidad en el extranjero. Jugar fuera del Perú continúa siendo una de sus principales prioridades, por lo que el volante estaría analizando la posibilidad de esperar hasta el final de su actual contrato para quedar como agente libre y tener mayor margen para negociar con otros clubes.

Jairo Concha registra tres goles con Universitario en la temporada 2026. (Foto: Universitario)

Esta situación mantiene abierta una posibilidad que Universitario buscará resolver en los próximos meses. La institución considera importante la continuidad del mediocampista, pero la decisión también pasa por las aspiraciones del propio jugador y por las alternativas que pueda encontrar en el mercado internacional. Si no existe un acuerdo antes de que termine el año, Concha podrá negociar su futuro con libertad y evaluar propuestas de otros mercados.

El interés de la ‘U’ por prolongar el vínculo se entiende también por el papel que el futbolista ha tenido durante la presente temporada. Jairo Concha se ha consolidado como una de las alternativas habituales en el mediocampo y ha contado con continuidad tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Su participación en la Copa Libertadores también fue importante: disputó los seis partidos de la fase de grupos y acumuló 511 minutos, todos como titular, además de aportar una asistencia.

Los números de Jairo Concha en Universitario en el 2026

En la Liga 1 2026, Jairo Concha registra 25 partidos disputados y 1877 minutos, con 22 apariciones como titular según los registros de la temporada. Además, suma tres goles y siete asistencias en el campeonato. Si se agregan sus seis presentaciones en la Copa Libertadores, el volante acumula una participación importante durante el año, con presencia constante en las dos principales competencias que disputó Universitario.

Durante el Torneo Clausura, su presencia también ha sido constante. El futbolista de 27 años ha sido utilizado con regularidad y tuvo actuaciones destacadas en encuentros como la victoria frente a UTC, donde marcó uno de sus goles de la temporada. Su continuidad y aporte en la generación de juego forman parte del contexto que Universitario deberá considerar mientras intenta convencerlo de extender su vínculo.

En estos momentos Jairo Concha se encuentra concentrado con el plantel de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Mientras su futuro contractual se encuentra en evaluación, Jairo Concha actualmente se encuentra concentrado con la Selección Peruana. El mediocampista fue convocado por Mano Menezes para los amistosos internacionales de esta fecha FIFA y viene trabajando junto al resto del plantel en Orlando. Así, mientras continúa defendiendo la camiseta de la ‘Bicolor’, también deberá definir qué camino tomará cuando finalice su actual contrato con los cremas.

Por ahora, el escenario de Concha permanece abierto: Universitario ya le presentó una propuesta de renovación, pero el acuerdo todavía no está firmado y el jugador mantiene como una de sus prioridades la posibilidad de jugar en el extranjero. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, ambas partes todavía tienen margen para continuar negociando. La decisión que tome el volante determinará si prolonga su etapa en Ate o si, finalmente, espera quedar libre para buscar una nueva experiencia fuera del país.

Jairo Concha tiene dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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