Durante las últimas horas, el nombre de Gustavo Álvarez ha empezado a repetirse en más de una ocasión como el principal candidato para tomar el cargo de director técnico de la Selección Peruana, con miras al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030. La información explotó desde la prensa chilena, ya que el fin de semana pasado, tras una publicación del diario El Mercurio, se habló que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estarían dispuestos a pagar 1.2 millones de dólares para hacerse con los servicios del entrenador de la Universidad de Chile.

No obstante, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, salió a desmentir esta versión en una reciente entrevista con Teledeportes. No solo eso, ya que este lunes 13 de octubre, luego del triunfo de la U. de Chile por 2-1 sobre Palestino, el propio Gustavo Álvarez declaró ante los medios de comunicación y cuestionó la veracidad de esta información, alegando en él siempre da la cara cuando se trata de hablar de su futuro.

Pero Álvarez no fue el único en dar su versión de los hechos, ya que Michael Clark, presidente de la Universidad de Chile, también salió al frente y trató de buscar a los supuestos responsables detrás de este rumor, afirmando que la noticia surgió de personajes y periodistas afines a Colo Colo, clásico rival de los ‘Azules’. El mandamás de la institución santiagueña no se guardó nada y fue contundente en sus acusaciones.

“Respecto a las versiones y rumores que han circulado últimamente, a mí me llama la atención que siempre que a la ‘U’ le empieza a ir bien, empiezan a aparecer estos rumores de gente que no da la cara. Tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la ‘U’, sino de Colo Colo. Muchos periodistas incluso se prestan para esto”, disparó en zona mixta.

Si bien el ‘Romántico Viajero’ está lejos de la disputa por el Campeonato Nacional de Chile –marcha a 14 puntos de Coquimbo Unido, líder con 56 unidades, a falta de siete jornadas–, su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde encontrarán a Lanús, los coloca en una posición expectante en esta recta final de la temporada. Precisamente por eso, Michael Clark reconoció el valor que tiene el comando técnico liderado por Gustavo Álvarez.

“No le daría mucha importancia (a los rumores). Obviamente, todo en este club siempre está en evaluación. Tenemos muy buen plantel, buen cuerpo técnico y estamos muy contentos. Creo que tenemos el mejor plantel de Chile y el mejor cuerpo técnico de Chile, tanto como profesionales como personas”, afirmó el máximo directivo de la U. de Chile.

Eso sí, Clark dejó en claro que, cuando llegue el momento oportuno, todos entrarán en evaluación pensando en la planificación para la campaña del año que viene. “Tenemos a un técnico con contrato vigente, pero, obviamente, a fin de año se tienen que hacer las evaluaciones que siempre se hacen con los jugadores, técnicos y la planificación del año 2026. Pero para eso falta mucho”, sentenció.

Veremos en qué termina esta novela. De momento, la versión dada por las personas involucradas es que no hay ni siquiera un contacto mínimo y, por consiguiente, están lejos de llegar a un acuerdo para que se dé un vínculo entre Gustavo Álvarez y la FPF. Jean Ferrari fue claro el último domingo: el nuevo DT de la Selección Peruana debe cumplir con 11 requisitos que están explicados en su cuadro tabulador. ¿Pronto llegará el candidato ideal?

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

