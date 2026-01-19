Cuando parecía que todo estaba dado para que se oficialice la partida de César Inga al extranjero, apareció un inconveniente que ha entrampado su fichaje por el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS). En las últimas horas de este lunes 19 de enero, se reveló que el aún futbolista de Universitario de Deportes todavía no cierra con el conjuntos estadounidense y la situación podría complicarse.

Según informó RPP Noticias, a esta hora del día no hay nada concreto sobre el salto de Inga al fútbol estadounidense, pues las tratativas se complicaron. Eso sí, la prioridad del futbolista y su entorno es de que emigre al extranjero, tomando en cuenta que aún tiene ofertas sobre la mesa.

Asimismo, el periodista Mauricio Loret de Mola complementó que los términos y condiciones del contrato entre César Inga y Sporting Kansas City cambiaron de un momento a otro. Por ahora, ni el jugador ni su representante, Narciso Algamis, se han pronunciado sobre lo sucedido.

Aunque en un principio desde Universitario tomaron la postura de no vender al exjugador de ADT, eso cambió con el ofrecimiento del Sporting Kansas City y, días después, del Watford de la Championship (Segunda División de Inglaterra). Como en el contrato no hay una cláusula de salida, la negociación tiene que ser directamente con el club y el futbolista.

César Inga tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Existe la posibilidad de que César Inga se quede en Universitario? Si bien el jugador tiene como principal objetivo dar el salto al extranjero y seguir creciendo futbolísticamente fuera del país, no se descarta que continúe en la Liga 1 si es que finalmente no se concreta ninguna de las ofertas que tiene.

Lo claro aquí es que el jugador de 23 años es del agrado de Javier Rabanal, quien en una reciente entrevista, cuando todo parecía dado para su salida, lo consideró una sensible baja en su plantel. “Lo que nos dice la lógica es que a nivel técnico, es insustituible. Yo he pedido que se quede”, afirmó en diálogo con los medios oficiales de Universitario.

Más allá de su deseo de tenerlo en su plantilla, el director técnico español sabe que el mercado de pases funciona así y, cuando hay más de un equipo interesado, solo queda actuar y tomar decisiones. Su experiencia en un contexto como el que se vive en Independiente del Valle, su exclub, lo preparó para conocer el panorama de las contrataciones en el fútbol sudamericano.

“Los clubes que han venido por él son cada vez más porque cuando yo llegué era un solo club. Ahora son tres clubes que compiten entre ellos a poner un monto cada vez más alto. Al final, yo que lo he vivido en Independiente del Valle, cuando llega el momento de volver hay que hacerlo por el bien de la entidad, por el bien del club y por el bien del chico”, aseveró. Veremos en qué termina esta novela.

César Inga llegó a Universitario tras destacar en ADT. (Foto: ADT)

