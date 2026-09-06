Christain Flores y la frase que dejó tras el empate ante Alianza: “Queremos pelear un torneo internacional”

Juan Pablo II igualó 1-1 ante Alianza Lima en Chongoyape y, pese a rescatar un punto frente al vigente campeón del Apertura, en el cuadro local quedó la sensación de que pudieron quedarse con la victoria. Así lo expresó Christain Flores, quien destacó el esfuerzo de su equipo y aseguró que el objetivo ahora es pelear por un torneo internacional.

El futbolista de Juan Pablo II también se refirió a las polémicas arbitrales y consideró que el trabajo del juez fue parejo durante el encuentro. “Yo sentí el arbitraje parejo. Puede haber dudas, algunas jugadas, pero no sentí que el árbitro nos ayudó a nosotros ni a ellos. Se puede equivocar”, señaló tras el partido Christian Flores en exclusiva a Depor.

Sobre el desarrollo del compromiso, Flores fue contundente al afirmar que su equipo tuvo las mejores opciones. “Yo sentí que lo teníamos nosotros. Alianza no tenía cómo llegar, con qué llegar. Hubo jugadas claves y errores nuestros que Alianza pudo aprovechar para empatar”, explicó.

El atacante resaltó además el respaldo recibido por sus familiares, quienes llegaron hasta Chongoyape para acompañar al plantel. “Ese fue el plus que nos ayudó. Desde la familia de los profes hasta la familia de todos los jugadores llegaron hoy a Chongoyape a apoyarnos”, comentó.

Aunque Juan Pablo II inicialmente tenía como principal objetivo alejarse de la zona de descenso, los últimos resultados cambiaron las expectativas del plantel. “Primero pensábamos en salvar la baja y siento que ya prácticamente estamos para salvar. Pero ahora, viendo los resultados y la gente que está comprometida, queremos pelear un torneo internacional”, sostuvo.

En esa misma línea, el jugador mostró su incomodidad por las constantes referencias a la relación de Juan Pablo II con la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. “No sé por qué están con eso siempre de que es el equipo del presidente de la FPF, la presidenta acá es la esposa del presidente de la Federación, no es el señor Agustin Lozano”, expresó Flores.

Flores también destacó el trabajo del comando técnico y, especialmente, el aporte del preparador físico Hernán, a quien atribuyó parte de su recuperación y buen momento. “Estoy en mis peso ideal, estoy muy bien de la cabeza, estoy muy bien de todo y gracias a Dios me están dando las cosas”, manifestó.

Ahora, Juan Pablo II tendrá como próximo desafío a UTC, otro rival directo en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla. El jugador sabe que será una oportunidad importante para seguir escalando posiciones. “UTC es un rival directo. Nosotros ganando lo ponemos más abajo y nosotros subimos un poco más”, indicó.

Finalmente, Flores valoró el significado del resultado para la ciudad. “Estoy contento, pero no conforme. Quería ganarlo. Este empate es histórico también para la gente de Chongoyape. Esto queda en la historia, que hemos empatado con un grande”, sentenció a Depor.

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