El domingo, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estrenaron una nueva edición del podcast Enfocados, en el que el invitado fue Christian Cueva. ‘Aladino’ contó diferentes anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera, tanto a nivel clubes como en la Selección Peruana; sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron los dardos que enviaron la ‘Foquita’ y ‘Cuevita’ a alguien que no habría hablado bien de Paolo Guerrero, jugador de César Vallejo y máximo goleador histórico de la Blanquirroja.

Todo comenzó cuando el exjugador de Sao Paulo estaba hablando de su peinado. “Es mi marca registrada ya”, dijo. ‘Jeffry’ añadió: “Hay algunos que quieren inventar”. A partir de ese momento, Cueva disparó con todo: “Que si fue, no fue. Ya pasó ya. ‘Que tuve, que sí, que primero fue lunes que martes’. Cuando estás acá en la caliente, ahí es. ‘Que yo pude ser este, que pude estar acá'. Varios son así. Pero la cosa es en la Selección. Ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. ¿Lo aprovechaste? No”.

Guizasola quiso calmar las aguas, pero ‘Aladino’ continuó: “Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa, y manejar un programa, cállate”. Farfán también se sumó a los dardos de ‘Cuevita’ y decidió defender a su amigo Paolo Guerrero, a quien esta persona también habría criticado.

“No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘cholo’ Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, dijo el exfutbolista.

Todo indica que los dardos de Farfán y Cueva son para Reimond Manco, quien en su podcast Cojo y Manco ha estado hablando sobre ‘Aladino’, el ‘Depredador’, entre otros. “Manco, si fueras bueno te hubieran preferido antes que Cueva”, le preguntó un usuario al ‘Rei’. Su respuesta fue la siguiente: “¿Recuerdas la Sub 20 que pasó? Del Sudamericano que fue en Venezuela. Ya, Cueva quedó fuera. Y adivina quién jugaba en ese puesto. Jugaba yo, sino que no me dediqué y no quise hacerlo. Siempre fue sábado primero que domingo”.





Farfán y su problema con ‘Chicho’ Salas

En otro momento del podcast Enfocados, Jefferson Farfán fue bastante directo y señaló que tuvo un maltrato innecesario por parte del exentrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas. “Yo sí lo digo con nombre propio: ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó de la manera correcta en el momento que estuvo conmigo”, apuntó la ‘Foquita’ en primera instancia.

“Aparte, si era entrenador, nosotros teníamos una amistad. Habíamos jugado muchos años juntos. Y no solo conmigo, sino también con los compañeros cercanos como Christian Ramos, Arley Rodríguez, Josepmir Ballón, el ‘Zorro’ Aguirre. Eso fue lo que más me dolió, porque él era cercano al ‘Zorro’”, añadió ‘Jeffry’.

“En el último semestre me enteré que lo sacaron al ‘Zorro’ de una manera muy cruel. Y él era la cabeza del grupo. A partir de ahí yo corté con él, porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ se iba a quedar. Él me dijo, cuando yo me iba a retirar, que no me preocupe porque iba a quedar un líder de la casa, que era el ‘Zorro’ Aguirre. Y me dolió que no cumpliera con su palabra”, concluyó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR