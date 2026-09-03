Christian Cueva rompió su silencio sobre el recurrente debate futbolístico que lo compara con Roberto ‘Chorri’ Palacios en la Selección Peruana. Durante una entrevista con Fuera de Juego, el actual volante de Sport Boys fue claro al sostener que realizar este tipo de comparaciones resulta totalmente innecesario, argumentando razones personales y de estilo de juego que distancian la trayectoria de ambos ‘10′ del equipo de todos.

El popular ‘Aladino’ manifestó su abierto rechazo a las comparativas entre futbolistas de distintas épocas, marcando un especial respeto por la figura del ‘Chorri’. Cueva recordó que creció viéndolo jugar por televisión durante su infancia, una etapa que alimentó su crecimiento futbolístico y lo llevó a admirar de manera incondicional el legado que el exnúmero ’10′ construyó con la camiseta de la Bicolor.

Siguiendo su postura, el volante remarcó que el vínculo de admiración que siente hacia la trayectoria de Palacios le impide entrar en cualquier discusión sobre quién aportó más en la cancha. “Hay dos cosas. Primero que a mí no me gusta comparar, segundo que quien disfrutó del ‘Chorri’ fui yo viéndolo en la televisión. Yo al ‘Chorri’ siempre lo he admirado. No puedo decir quien es mejor entre él o yo”, señaló.

Asimismo, Cueva enfatizó que los intentos de los hinchas y la prensa por situarlos en una misma balanza carecen de sustento debido a que son diferentes en la cancha. Para el volante rosado, el recuerdo del ‘Chorri’ quedó eternizado por sus goles y remates de larga distancia, mientras que su principal aporte a la selección ha estado principalmente enfocado en la elaboración y el pase gol.

Para argumentar esta diferencia de características en el campo, el futbolista dejó en claro la huella que dejó cada uno en su respectivo tiempo. “A veces las personas dicen que el ‘Chorri’ o Cueva, y yo no me puedo comparar con él porque el ‘Chorri’ ha sido de los ‘Chorrigolazos’. En asistencias puedes decir que Cueva ha hecho bastantes”, concluyó.

A día de hoy, Christian Cueva atraviesa un buen momento futbolístico con la camiseta de Sport Boys, que es una de las revelaciones del Torneo Clausura. Su deuda pendiente es ponerse al 100% en la parte física, mientras espera un posible llamado de Mano Menezes para las próximos amistosos de la Selección Peruana en las fechas FIFA que se avecinan.

Christian Cueva atraviesa un buen momento futbolístico en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer por 1-0 a Sporting Cristal, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 5 de setiembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.





TE PUEDE INTERESAR