La Federación Japonesa de Fútbol acabó de manera definitiva con los rumores que vinculaban a la Selección Peruana como su próximo rival en Asia para el mes de noviembre. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el conjunto de los ‘Samuráis Azules’ confirmó la realización de un torneo internacional que se disputará del 13 al 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur y en la que la Bicolor no tendrá participación.

A pesar de que las versiones previas colocaban al combinado peruano y a Australia dentro de la agenda del equipo asiático, la organización oficializó que sus oponentes de la CONMEBOL serán Brasil y Paraguay, además del anfitrión Singapur. Con este anuncio, quedaron plenamente definidos los participantes del certamen, a la espera únicamente de que la organización haga públicos los horarios y los emparejamientos de las jornadas.

Tras la confirmación de la gira, el entrenador del cuadro nipón, Hajime Moriyasu, valoró el nivel de la competencia que enfrentarán a fin de año. “Tras nuestras actividades en Japón en septiembre y octubre, nos complace poder competir nuevamente contra equipos sudamericanos de gran nivel en noviembre. Cabe mencionar que Paraguay y Brasil obtuvieron mejores posiciones que nosotros en la reciente Copa Mundial de la FIFA”, indicó el estratega.

De esta manera, el plan de la Bicolor para medir fuerzas contra potencias del continente asiático en la fecha FIFA de noviembre queda completamente desestimado. Ante ello, el panorama de la Selección Peruana apunta hacia un cambio de logística y de sede para sus últimos ensayos del año. Bajo la conducción técnica de Mano Menezes, todo perfila a que el combinado patrio terminará disputando sus encuentros amistosos en territorio estadounidense, a la espera de que la Federación Peruana de Fútbol oficialice los rivales de dicha ventana internacional.

Japón confirmó próximos amistosos para el mes de noviembre. (Foto: @jfa_samuraiblue)

Próximos amistosos de la Selección Peruana

El periplo de la Bicolor se llevará a cabo íntegramente en territorio norteamericano entre los meses de septiembre y octubre. La delegación peruana recorrerá diversas sedes clave en Estados Unidos y Canadá, enfrentando a rivales de exigencia continental en las ciudades de Orlando, New Jersey, Montreal y Miami.

El primer encuentro de esta serie de amistosos tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, cuando Perú mida fuerzas ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Este duelo servirá para examinar el rendimiento del plantel frente a uno de los equipos más consolidados de la región de CONCACAF. Sin margen para el descanso, el segundo compromiso del mes se disputará el martes 29 de septiembre contra México en New Jersey.

Para el inicio de octubre, la Selección Peruana se trasladará a suelo canadiense para afrontar su tercer examen. El sábado 3 de octubre, Perú chocará contra Canadá en la ciudad de Montreal, en una prueba de alta exigencia física y táctica frente a un oponente que ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años.

El cierre de esta gira internacional se dará el martes 6 de octubre en la ciudad de Miami, cuando el conjunto dirigido por Mano Menezes enfrente a Colombia. Este duelo sudamericano representará una prueba de fuego directa frente a un rival directo de la CONMEBOL, cerrando así la intensa actividad del equipo de todos.

La Selección Peruana jugará cuatro amistosos en tierras norteamericanas. (Foto: La Bicolor)

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