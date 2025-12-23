El 2026 apunta a brindarle una nueva oportunidad a Christian Cueva en la Liga 1. ‘Aladino’ jugará por Juan Pablo II, tras rescindir su vínculo con Emelec de Ecuador. El volante de 34 años quiere recuperar su mejor versión futbolística, encontrando al club de Chongoyape como la oportunidad perfecta para ello. En su regreso a Lima, también aprovechó en hablar con los medios de comunicación, refiriéndose al último amistoso de la Selección Peruana ante Bolivia, donde jugó un ex compañero en el ‘Bombillo’ como fue Alfonso Barco.

“Yo lo conozco a Fonchi cuando me iniciaba como juvenil en la Universidad San Martín y paramos juntos allá (Ecuador)”, contó en diálogo con Exitosa. Alfonso Barco, hijo de Álvaro Barco (actual director deportivo de Universitario) fue parte de San Martín en el proceso formativo, coincidiendo con Cueva, quien ya era parte del plantel principal.

Para Christian, el desarrollo de Barco ha sido notable y han tenido la oportunidad de conversar sobre el potencial que tiene para el futuro. En esa misma línea, reveló que también le aconsejó en que parte del campo lo siente más cómodo para poder destacar frente a los demás.

Alfonso Barco jugó en Emelec en 2025. (Foto: @CSEmelec)

“Lo digo abiertamente, no porque estamos conversando aquí, se lo he dicho a él personalmente y es un gran profesional, mucho talento y yo ya le he dicho donde tiene que jugar y donde se tiene que parar. Atrás es lo suyo, es un tipo que tiene muchas cualidades en el juego aéreo, con el pie, balones largos”, señaló.

Por último, destacó también que se encuentra en la edad precisa (24 años) para poder dar el salto en el plano internacional: “‘Fonchi’ tiene una pegada espectacular, se le vio en la definiciones de Copa Ecuador en los penales. Yo fallé y él lo hizo. Son cosas que uno va viendo”.

El fichaje por Juan Pablo II

Christian Cueva también brindó sus impresiones sobre la nueva etapa que se viene en Juan Pablo II para el 2026. Procedente de Emelec, aclaró que a nivel personal terminó jugando, pero situaciones extradeportiva del club llevaron a su salida. Ahora, con el cuadro de Chongoyape, existe una apuesta por su talento.

“Fue algo muy rápido. Cuando se me habló del proyecto me gustó. También se habló del lado humano, es algo que valoro mucho. Me gustó mucho lo que planificó para el 2026. El objetivo es siempre buscar arriba, campeonar. Estoy con mucha confianza en todo lo que se está remando”, aseguró.

Además, agregó: “Quiero que crezcamos como fútbol y apoyar también al talento que tenemos. Estoy en la última etapa, muchos me dicen que soy joven, pero el fútbol ya avanzó en un abrir y cerrar de ojos. Con errores y aciertos estoy muy feliz de lo que he hecho”.

Christian Cueva se puso la camiseta del cuadro santo (Foto: @Juan Pablo II)

