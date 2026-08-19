Christian Cueva no pierde la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. El volante de Sport Boys entrenó este miércoles en el nuevo campo híbrido de la Videna durante un amistoso ante la Sub-20 de la Bicolor, marco en el que se reencontró con Agustín Lozano y abordó diversos temas de la actualidad del combinado nacional, así como su relación con el técnico Mano Menezes y Jean Ferrari, director general de la FPF.

El mediocampista de 34 años, quien fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, habló sobre su presente deportivo y su meta en el corto plazo: “Estos partidos que se dan contra una Sub-20 que viene en crecimiento nos pone bien, porque al final que te vea el entrenador de la selección es lindo, para todos. Lógicamente deseamos que a la selección le vaya bien. Y si se da la oportunidad en algún momento de regresar, ahí estaremos, pero que sea por mérito propio”, apuntó para Fútbol en América.

Respecto a su vínculo con Mano Menezes y el actual director general de la FPF, el futbolista fue directo sobre el trato que mantiene con ambos: “Los conozco. Al ‘profe’ lo enfrenté en Brasil. A Jean lo enfrenté como jugador, también como dirigente de la ‘U’, tuvimos nuestro show, pero es parte del fútbol. Tengo muy buena relación con ellos”.

Consultado sobre la posibilidad de que la Bicolor mude su localía a la altura de Cusco o Juliaca en las próximas jornadas de las Eliminatorias, Cueva dejó clara su postura: “Siempre lo he dicho: no es que no se pueda jugar en la altura. Lógicamente, hemos jugado toda una vida en el Nacional. Si se puede llevar a otro lugar, bienvenido sea. Los que saben son ellos”.

Christian Cueva jugó la primera parte de la temporada en Juan Pablo II. Foto: Instagram

En cuanto a su estado físico y continuidad en Sport Boys, el jugador resaltó la importancia del ritmo de competencia para pelear un puesto: “El futbolista necesita fútbol, necesita minutos y eso es lo que estoy teniendo. Estaré tranquilo, voy a enfocarme en lo que tenga que mejorar y después estar en el verde es lo que más me gusta”.

De esta manera, ‘Aladino’ mantiene la mirada puesta en recuperar su mejor versión futbolística y aguarda una nueva oportunidad en el equipo de todos, respaldado por la continuidad que viene sumando en la Liga 1. Del mismo modo, el reencuentro con Agustín Lozano fue detallado por el mandamás de la FPF en su cuenta de Instagram.

“Hoy nos visitó en Videna el plantel del Sport Boys y me dio mucho gusto ver nuevamente por aquí a Christian Cueva, él sabe que esta es su casa y lo recibiremos siempre con cariño. A seguir sumando minutos y trabajo, la Selección Peruana necesita a los mejores”, fue el mensaje del directivo en sus redes sociales, con un video del reencuentro en el complejo de San Luis.

Hasta el 2034: Adidas y la FPF renuevan su vínculo para seguir vistiendo a la selección peruana. (Foto: FPF)

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