Después del breve interinato de Jorge Araujo, Héctor Cúper fue el elegido por la administración de Universitario de Deportes para asumir la dirección técnica del primer equipo con un solo objetivo: reconducir el camino en la Liga 1 y volver a meterlos en la pelea por el tetracampeonato. Sin chances de ganar el Torneo Apertura, el argentino tendrá el tiempo para ir trabajando su idea de juego y llegar bien armado a la segunda parte de la temporada, no sin antes también dar pelea en los dos partidos que restan por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En medio de las expectativas que hay por el arribo de Héctor Cúper, un exfutbolista que pasó por Universitario en 1998 y salió campeón nacional aquel año, contó parte de la experiencia que vivió cuando también fue dirigido por el argentino en Lanús, allá por el año 1996, donde juntos levantaron la Copa CONMEBOL. Se trata de Gustavo Falaschi, quien conoce muy bien la manera de trabajo del nuevo DT de la ‘U’.

En una entrevista con el programa Mano a Mano, Falaschi definió el estilo de Cúper como defensivo, explicando que le gusta trabajar muy bien esa faceta del juego inculcando a sus futbolistas a sacrificarse por el equipo, teniendo a los delanteros como los primeros defensores en la presión. Es decir, tiene todo fríamente calculado.

“Se le podría catalogar como defensivo a Cúper. Desde el delantero ya empieza a trabajar en lo defensivo. El equipo sostiene y presiona en serio. No regala nada en ningún lugar de la cancha”, detalló el exjugador merengue.

Gustavo Falaschi disputó 51 partidos en Universitario de Deportes durante la temporada 1998. (Foto: Pilar Olivares)

Héctor Cúper tiene la fama de tener un comando técnico que exige a los jugadores mucho desde lo físico, pues su estilo de juego requiere de una buena preparación para estar a la altura de lo que les pide. En ese sentido, Gustavo Falaschi catálogo a su compatriota como un director técnico que lleva al límite a los futbolistas.

“Prácticamente no había manera de terminar un entrenamiento vivo. Te lleva al máximo. Pone a los que se juegan la vida. Para seguir ese ritmo hay que cuidarse bien, porque no le va a regalar el puesto a nadie”, aseveró. Recordemos que Cúper será presentado en sociedad este jueves, donde también atenderá las preguntas de los medios de comunicación.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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