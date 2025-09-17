Sporting Cristal vs. Alianza Atlético empataron en el estadio Alberto Gallardo (0-0), dejando un resultado amargo para los celestes en la pelea por el Torneo Clausura en la Liga 1. Uno de los futbolistas que más mostró su molestia fue Christofer Gonzales. El popular ‘Canchita’ salió lesionado en el primer tiempo y, tras el pitazo final, protagonizó un cruce de palabras con Micke Palomino, árbitro del partido. En diálogo con la prensa, reveló cuál fue su principal molestia y también se pronunció sobre el presente de los celestes.

“Lastimosamente no se pudo dar el resultado a favor. Es una lástima para nosotros, pero lo único que queda es seguir avanzando, seguir trabajando y ir corrigiendo el error”, mencionó el volante a los medios de comunicación. En relación a su cruce con el árbitro, reveló el motivo principal de su reclamo.

“Más que la jugada, el penal, porque ahí tienen que avisar y revisarla. Más que eso, creo yo que mi reclamo hacia él fue por los seis minutos que dieron. El partido prácticamente paró muchísimo, creo yo que no fue justo los seis minutos. Fue lo que a él le dije. No puedes dar seis minutos, ¿no? Paró demasiado el partido", argumentó.

Christofer Gonzáles. (Foto: Liga 1)

En ese sentido, Christofer también dejó su reflexión sobre este tipo de casos: “Es una lástima también, porque tú ves igual en torneos internacionales y todos, prácticamente no paran el juego, ¿no? Y aquí, en el fútbol peruano, en realidad paran demasiado. Y para nosotros, para nuestro fútbol en sí, eso no es bueno, no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar".

‘Canchita’ habló sobre su lesión en el partido que lo imposibilitó seguir en el primer tiempo. El volante fue reemplazado por Martín Távara y luego miró todo el partido en el campo de suplentes. Además, también se refirió a lo que se viene en el Clausura para los celestes.

Sobre la lesión: “Ya venía hace como una semana atrás, desde Cusco, ya estaba un poco cargado de la zona. Traté de poder estar bien, de poder llegar. Y al principio todo bien, los primeros minutos, después empecé a alargar y ahí volví de sentido nuevamente”. En relación a lo que se viene: ”Siempre hay detalles, cosas que hay que corregir, para poder ganar los partidos que nosotros indicamos".

Por último, Christofer Gonzáles volvió a recalcar cómo los errores arbitrales se encargan de evitar el desarrollo del fútbol peruano: “Eso no permite avanzar el fútbol peruano, no te permite crecer. A nivel internacional, te tocan o paran el juego y siguen. El jugador se tiene que parar y tiene que seguir. Eso es una lástima porque al final, cada vez voy viendo que va pasando el tiempo y vamos retrocediendo”.

Christofer Gonzáles habló sobre partido de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. (Video: Pedro Zevallos)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

