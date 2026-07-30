La dolorosa eliminación del Sporting Cristal en los exigentes play-offs de la Copa Sudamericana ha dejado diversas lecciones en la interna de la institución bajopontina de cara al futuro. Tras despedirse del certamen internacional frente al competitivo RB Bragantino, el director general del equipo cervecero, Julio César Uribe, decidió tomar la palabra para calmar las aguas y analizar el panorama deportivo. El directivo nacional resaltó el innegable crecimiento colectivo mostrado por la plantilla y reafirmó que ahora el gran objetivo será ganar todo.

El líder del proyecto deportivo bajopontino valoró enormemente la actitud mostrada por sus dirigidos durante el reciente y disputado encuentro continental. Dejando de lado el amargo resultado definitivo, el dirigente consideró que el gran esfuerzo desplegado sobre el campo de juego demuestra un evidente avance en la consolidación de la idea futbolística.

Superado el trago amargo de la eliminación internacional, el directivo apuntó todas sus fichas hacia el campeonato local. “Hemos intentado seguir avanzando, no se ha podido, pero no hay reproches en el plano aptitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando”, manifestó Uribe.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

Cambiando radicalmente de tema, el dirigente celeste no ocultó su inmensa molestia por el desempeño arbitral. “La expulsión de Martín Távara no es correcta, él llega primero a la pelota y por inercia se lleva al jugador”, explicó detalladamente sobre la polémica jugada que mermó al equipo.

La total inacción tecnológica fue el punto más criticado por la cúpula directiva tras este controversial episodio. “El VAR pudo intervenir y no lo hizo. Son cosas del fútbol, pero estamos consignando nuestra disconformidad con situaciones en las que el VAR debe actuar”, señaló con evidente frustración.

Respecto a los constantes movimientos en el mercado de pases, el director general confirmó que la plantilla está cerca de cerrarse. “Hemos cumplido con lo que habíamos dicho sobre la llegada de cuatro jugadores. Hay uno que en los próximos días debemos resolver”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la institución no se apresurará en tomar la decisión final sobre esta última incorporación para el mediocampo. “Pero más allá de tenerlos como posibilidad, queremos que lleguen en condiciones”, precisó el directivo, dejando en claro que priorizarán el aspecto físico.

Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Calienta la previa del partido con Universitario

Con el foco completo en el torneo local, los ‘cerveceros’ tendrán que medirse a uno de sus rivales directos, si quiere seguir escalando en la tabla de posiciones, Universitario de Deportes. Que llega con la ventaja de 2 victorias consecutivas más los refuerzos que poco a poco se han acomplado al equipo.

Frente a eso, Uribe analizó el exigente calendario que se le avecina al cuadro rimense en la recta final de la liga. “El partido con Juan Pablo II será difícil... pero el encuentro con la ‘U’ marcará un antes y un después, y tenemos que resolverlo de buena manera”, concluyó.

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