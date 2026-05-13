El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, habló previo al duelo ante Alianza Lima y dejó fuertes declaraciones sobre las críticas que ha recibido en las últimas semanas, luego de sus cruces con periodistas en Cusco y los incidentes tras el partido frente a Comerciantes Unidos. El técnico argentino aseguró que no piensa cambiar su forma de ser y advirtió que responderá con más dureza si vuelve a sentirse atacado.

El estratega del ‘Papá’ señaló que está acostumbrado a convivir con las críticas y que su prioridad sigue siendo mantener enfocado al plantel en la pelea por el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. “Estamos muy ilusionados, sabemos que tenemos posibilidades importantes y queremos pelear hasta el final”, comentó Melgarejo, quien vive uno de los momentos más destacados desde que asumió el mando del cuadro imperial.

Sobre el partido ante Alianza Lima, el técnico destacó la jerarquía del plantel blanquiazul y el trabajo que viene realizando Pablo Guede. Sin embargo, dejó en claro que Cienciano no cambiará su estilo de juego. “Tenemos que estar preparados porque ellos tienen futbolistas muy peligrosos. Nosotros vamos a mantener nuestro ADN, ser agresivos y mirar siempre el arco rival”, sostuvo el argentino en entrevista radial.

Melgarejo también explicó cómo viene manejando la presión en estas semanas decisivas. El DT reconoció que el cuerpo técnico trabaja constantemente para controlar la ansiedad del grupo, tomando en cuenta que el plantel es corto y que deben competir en dos torneos. “Tratamos de transmitir tranquilidad y equilibrio para que los jugadores disfruten este momento”, agregó.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando se refirió nuevamente a las críticas de la prensa. El entrenador fue tajante al señalar que no le preocupa la imagen que puedan tener de él y aseguró que siempre se ha manejado de forma frontal. “Soy una persona directa y transparente. Hoy parece que decir las cosas de frente molesta”, manifestó el técnico de Cienciano.

Además, recordó los episodios que protagonizó tras el triunfo ante Atlético Mineiro y el duelo frente a Comerciantes Unidos. Según explicó, muchas veces las reacciones nacen por situaciones que ocurren durante los partidos o las conferencias de prensa. “No estoy arrepentido de nada. Cuando siento mala intención o me atacan, voy a responder”, indicó el entrenador argentino.

Finalmente, el entrenador de Cienciano elogió la llegada de Héctor Cúper al fútbol peruano como nuevo DT de Universitario y aseguró que aportará jerarquía a la Liga 1. Mientras tanto, Melgarejo ya se enfoca en el choque ante Alianza Lima, un partido que definirá al equipo que se llevará el primer torneo de la temporada.

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