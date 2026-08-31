Cienciano no pudo quedarse con el clásico cusqueño y cayó ante Cusco FC por el Torneo Clausura. Tras el encuentro, Horacio Melgarejo habló sobre la derrota y aseguró que, pese a las ocasiones que generó su equipo, el cuadro local fue un justo ganador.

“Primero tengo que felicitar a Cusco FC, que fue un justo ganador, porque esto se trata de goles. Más allá de que nosotros tuvimos más ocasiones, fallamos un penal que se puede fallar. Lo que tocábamos en el Apertura era todo gol y ahora se dio vuelta la tortilla”, señaló.

El estratega de Cienciano reconoció que la derrota fue dolorosa, especialmente porque su equipo nunca había perdido un clásico en Cusco. No obstante, destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que buscarán recuperarse cuanto antes en el Clausura. “Lo que más me dolió fue no sacar por lo menos algún punto. Creo que lo más justo hubiera sido un empate, pero al final ellos nos agarraron un poco abiertos porque habíamos arriesgado. Hay que seguir, el ADN nuestro no va a cambiar y tenemos que tratar de ganarlo lo antes posible en el Clausura”, explicó.

Uno de los temas que más llamó la atención después del partido fue la celebración de Javier Rabanal. Melgarejo, quien aseguró mantener una buena relación con el técnico de Cusco FC, consideró que se equivocó con algunos gestos durante los festejos. “Yo tengo muy buena relación con Javier, pero vi cuando me iba para el túnel que creo que se equivoca en la celebración porque hace señas que no corresponden a un buen gesto. Además, había mujeres de nuestros jugadores y de jugadores del rival”, sostuvo.

El técnico argentino también aseguró haber escuchado al entrenador rival mientras se dirigía hacia los vestuarios y cuestionó que este tipo de comportamientos puedan generar mayores conflictos. “Cuando estoy en mi vestuario cambiándome hay videos y aparte lo escuché subiendo la escalera diciendo: ‘Griten ahora, hijos de ****, festejen ahora, hijos de ****’. Yo creo que Javier se equivoca”, afirmó. Para Melgarejo, este tipo de situaciones no deberían formar parte de una rivalidad deportiva.

Melgarejo recordó que Cusco cuenta con tres equipos importantes y pidió mayor cuidado para evitar que las rivalidades terminen generando enfrentamientos. “Cusco es una ciudad que tiene tres grandes equipos. Yo tengo muy buena relación con jugadores de Cusco y de Garcilaso. Nos encontramos siempre. Yo les quiero ganar, ellos me quieren ganar, eso está clarísimo, pero Javier tiene que tener un poquito más de cuidado”, manifestó. Además, consideró que las imágenes del incidente deberían ser revisadas.

“Yo creo que esto fue incitar a la violencia por completo, porque están todos los videos. Ni los buenos son tan buenos ni los malos somos tan malos. Tendríamos que tener en cuenta a todos”, agregó Melgarejo. El entrenador sostuvo que Cienciano aceptó la derrota sin problemas y lamentó que la situación terminara generando tensión después del encuentro. “Nosotros habíamos aceptado la derrota, nos ganaron, muy bien, y ya está. Pero bueno, ahí yo creo que Javier se equivoca”, afirmó.

Por otro lado, Melgarejo contó que viene trabajando junto a profesionales para aprender a manejar mejor sus emociones durante los partidos. “Las psicólogas y el coach me están ayudando. Ellos no me dicen lo que tengo que decir, sino que me dan las herramientas para poder manejar las situaciones cuando hay una derrota, cuando hay algo que no me gusta o el tema de los arbitrajes”, explicó. El técnico reconoció que todavía tiene mucho por mejorar.

Finalmente, Melgarejo recordó el incidente ocurrido en Brasil y aseguró que un jugador de Botafogo lo golpeó al finalizar el partido. “Nos juntamos con Hohberg, con Garcés y con los suplentes y les dijimos: ‘Por favor, chicos, no hagamos señas, no nos riamos, festejemos entre nosotros y saludemos a nuestra gente’. Cuando nos vamos para la mitad de la cancha, viene un jugador de Botafogo, hace que me va a saludar y me da un puñetazo. Ahí me di cuenta de que algo pasaba”, relató.