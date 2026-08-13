El club Cienciano alcanzó una importante clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de dejar en el camino al vigente campeón, Lanús. El pueblo del Cusco se ilusiona con repetir el título del 2003, pues el rendimiento del equipo va en alza tanto en la competición local como internacional, bajo la dirección técnica de Horacio Melgarejo.

Precisamente, el entrenador argentino hizo noticia solo hace algunas semanas, luego de emitir un desafortunado comentario sobre la Copa Caliente, un torneo que se inició durante la realización del Mundial, y que tiene como objetivo darle rodaje a los planteles tanto de Liga 1 como Liga 2. Esto generó que se le sancionara con 1 año de inhabilitación.

Desde que se conoció el ejemplar castigo, se especuló sobre su salida del cargo, pues pese a que ofreció disculpas públicas y apeló, su sanción se mantiene hasta la fecha y se refirió a su continuidad, a pocas horas del trascendental partido ante Botafogo de Brasil.

“Vamos a ver, yo soy un profesional. Estoy feliz en Cusco, en Cienciano, me encantaría seguir pero esa es una respuesta que tiene que darte la directiva. Sí, es verdad que hubo sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y de algunos de Perú también”, dijo Melgarejo a TV Perú Deportes.

“Entiendo que el club está esperando la decisión final del TAS, porque la sanción que me dieron es entendible que ningún club tenga a su entrenador principal un año fuera. Creo que también es entendible que el club pueda estar viendo eso o lo ponga ansioso ese tema. En 21 días o un mes se sabrá lo que el TAS decida”, añadió el estratega de 53 años.

Así celebró Melgarejo la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

Por otro lado, y en lo que respecta al fútbol, destacó que existe mucha confianza en lo que pueda hacer su equipo ante uno de los clubes más importantes de Conmebol, y siempre favorito para ganar la competición.

“No le podemos quitar la ilusión al hincha de poder clasificar. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, que tiene jugadores de mucha jerarquía. Solo tenemos la mente en el partido de la Copa Sudamericana, luego pensaremos en el clásico. Lo que siempre digo es que, por más presupuestos que tengan, nadie entra a jugar con la billetera o tarjeta de crédito”, apuntó.

Cienciano y Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana), 9:30 p.m. en Brasil.

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