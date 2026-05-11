A pocas horas del duelo entre Cienciano y Alianza Lima por el Torneo Apertura, Horacio Melgarejo encendió la previa con declaraciones fieles a su estilo. El entrenador del cuadro cusqueño habló para ‘Juego en Corto’ sobre el compromiso que sostendrán frente al conjunto blanquiazul y dejó en claro que su equipo no cambiará la propuesta futbolística pese a enfrentar a uno de los líderes del campeonato.

El estratega argentino reconoció la jerarquía del plantel íntimo y elogió el trabajo de Pablo Guede. Sin embargo, remarcó que Cienciano irá con todo para intentar quedarse con los tres puntos en condición de local. “Sabemos del encuentro que tenemos por delante. Un gran equipo con jugadores de muchísima jerarquía, pero una vez que entramos 11 contra 11 les vamos a demostrar de qué está hecho Cienciano”, señaló.

Melgarejo también explicó cómo buscará lastimar al cuadro victoriano. El DT aseguró que apostará por la presión alta y por aprovechar la altura del Cusco desde el arranque del compromiso. “No vamos a renunciar a nuestro ADN. Vamos a presionar alto y tratar de darle velocidad al juego porque sabemos que a los equipos de Lima les cuesta un poco adaptarse”, sostuvo.

Además, el entrenador reveló detalles sobre el manejo físico de su plantel en medio de la seguidilla de partidos. Incluso, recordó el encuentro donde realizó cinco cambios en el entretiempo, una decisión poco habitual que terminó dándole resultado. “El preparador físico me dijo que los jugadores estaban para 45 minutos y había que arriesgar porque el empate no servía”, comentó.

En otro momento de la entrevista, Horacio Melgarejo se refirió a las polémicas que protagonizó tras los partidos ante Atlético Mineiro y Comerciantes Unidos. El técnico defendió su postura y aseguró que muchas situaciones fueron malinterpretadas por la prensa. “Vivimos en una sociedad que juzga antes de conocer. Lo que pasó se sacó de contexto. Reaccioné así porque no valoraron a mis jugadores”, explicó.

El estratega también contó detalles de su cruce con integrantes del comando técnico de Comerciantes Unidos y explicó que la discusión surgió luego de una broma futbolera con el entrenador rival. Asimismo, reveló que durante el partido recibió insultos desde la tribuna y que su reacción fue dirigida hacia esas personas y no hacia el banco contrario.

Pese a toda la controversia, Melgarejo dejó en claro que mantiene tranquilidad y que su prioridad sigue siendo el crecimiento de Cienciano. Incluso, aseguró sentirse agradecido con el fútbol peruano por las oportunidades que recibió a lo largo de su carrera. “Soy un agradecido a Perú y a todos los clubes donde trabajé. Lo único que pido es respeto”, manifestó.

Finalmente, el técnico del cuadro imperial volvió a enfocarse en el partido frente a Alianza Lima y lanzó una advertencia para los dirigidos por Pablo Guede. “Mientras matemáticamente haya posibilidades vamos a pelear hasta el último. Tienen que estar preparados porque este equipo se va a jugar la vida en cada balón”, concluyó Melgarejo en la antesala de uno de los encuentros más esperados de la fecha.

TE PUEDE INTERESAR