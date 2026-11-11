Mientras el desenlace del Torneo Clausura quedó en espera por el receso de la Liga 1 a raíz de la fecha FIFA, en las últimas horas se pudo conocer que Universitario de Deportes empieza a mover sus fichas pensando en la conformación de su plantel para la temporada 2027. En medio de la búsqueda de alternativas para reforzar distintas posiciones, un futbolista que viene destacando con Sport Boys apareció en el radar del área deportiva merengue. Se trata de Mathías Llontop, lateral izquierdo que está a préstamo desde Melgar.

La información fue revelada por el periodista Ernesto Macedo, quien señaló que el defensor es del agrado de Universitario y podría convertirse en una de las incorporaciones del club para el próximo año; sin embargo, todavía no existe una oferta formal sobre la mesa. La posibilidad dependerá de que la institución crema inicie conversaciones con el entorno del futbolista para conocer sus condiciones y avanzar en una eventual negociación.

El panorama contractual de Mathías Llontop podría facilitar su salida. El lateral se encuentra a préstamo en Sport Boys y su vínculo con Melgar llega a su fin a finales de 2026, por lo que quedaría libre al terminar la temporada. Esta situación lo convierte en una alternativa interesante para el mercado de fichajes, especialmente si Universitario decide avanzar por sus servicios.

Pero los cremas no son los únicos interesados en contar con el futbolista. Desde Sport Boys también le han manifestado su intención de mantenerlo en el plantel para el 2027, una temporada muy especial para la institución chalaca, que celebrará su centenario. La dirigencia rosada busca conservar una base importante de su actual equipo y Llontop aparece entre las prioridades.

Mathías Llontop registra tres asistencias en la temporada 2026. (Foto: Sport Boys)

El propio lateral se refirió recientemente a su futuro después del empate frente a UTC. “Mi continuidad lo verá mi representante, quiero terminar bien el campeonato, le tengo cariño al Boys porque he demostrado gran nivel durante el año”, comentó. De esta manera, dejó la decisión contractual en manos de su entorno, aunque también expresó su vínculo emocional con el equipo del Callao.

En cuanto a sus números, Mathías Llontop viene teniendo una temporada con bastante continuidad. Hasta la fecha acumula 33 partidos disputados entre Liga 1 (29) y Copa de la Liga (4), además de registrar tres asistencias. Su regularidad como lateral izquierdo explica el interés que ha despertado en otros clubes, además de su proyección como futbolista exportable gracias a sus 24 años.

Por ahora, el futuro del defensor todavía está por definirse. Universitario lo tiene entre las opciones que observa para reforzar su banda izquierda, mientras que Sport Boys pretende convencerlo de continuar en el proyecto deportivo de su centenario. La decisión dependerá de las conversaciones que puedan concretarse en las próximas semanas y de las condiciones que presente cada institución.

Mathías Llontop ha disputado 33 partidos con Sport Boys en la temporada 2026. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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