Universitario rechazó grave acusación contra Andy Polo y Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
Universitario rechazó grave acusación contra Andy Polo y Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

En medio de la lucha por el , salió al frente para desmentir una información falsa que buscó agraviar la reputación de dos de sus futbolistas: y . En un comunicado, la institución merengue condenó categóricamente este tipo de prácticas y exhortó a la hinchada a estar más unidos que nunca en busca del objetivo del tetracampeonato.

Todo esto se originó a raíz de la última transmisión del programa de streaming Polaco Mañanero, en donde señalaron, sin pruebas de por medio, que Andy Polo y Jorge Murrugarra se habrían escapado de la concentración de Universitario un día antes del partido frente al CD Moquegua. Es decir, durante la noche previa del domingo 8 de noviembre, donde la ‘U’ terminó empatando por 2-2 con el equipo dirigido por José Soto.

Frente a esto, Universitario emitió un comunicado en sus medios oficiales para desmentir aquella acusación: “El Club Universitario de Deportes rechaza y condena categóricamente la difusión de información falsa que viene circulando en las últimas horas y que involucra a integrantes de nuestro plantel profesional”.

En esa misma línea, el club lamentó la irresponsabilidad de este tipo de comunicadores a la hora de lanzar una información sin verificar. “Asimismo, expresa su preocupación por la irresponsabilidad con la que algunos comunicadores y medios de comunicación replican versiones sin el debido contraste ni verificación, afectando seriamente la imagen de nuestros futbolistas y de nuestra institución”, agregaron.

El comunicado de Universitario tras acusaciones falsas en contra de Andy Polo y Jorge Murrugarra. (Imagen: Universitario)
El comunicado de Universitario tras acusaciones falsas en contra de Andy Polo y Jorge Murrugarra. (Imagen: Universitario)

Finalmente, el cuadro de Ate le envió un mensaje a su hinchada: “Exhortamos a nuestros hinchas a mantenerse más unidos que nunca, a confiar en nuestros jugadores y en el trabajo que se viene realizando. Hoy mas que nunca, el compromiso y el respaldo de nuestra familia crema son fundamentales para seguir firmes en el camino hacia el objetivo que todos compartimos”.

Andy Polo, a su vez, también se pronunció en sus redes sociales para dejar en claro que todo lo señalado en el mencionado programa es falso y que sus abogados tomarán acciones legales contra los responsables de difundir dicha información. Horas más tarde, Diego Vásquez, conductor de Polaco Mañanero, se retractó de lo que dijo y se disculpó con los futbolistas de Universitario.

Universitario empató por 2-2 con el CD Moquegua en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)
Universitario empató por 2-2 con el CD Moquegua en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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