Mientras el equipo concentra todos sus esfuerzos en cerrar su participación dentro en el Torneo Clausura 2026 de la mejor manera posible, la dirigencia imperial trabaja paralelamente en la planificación deportiva del futuro inmediato. Cienciano comprende perfectamente que asegurar una base sólida resulta indispensable para competir al máximo nivel durante el próximo año. Por ello, la directiva cusqueña tomó una determinación fundamental respecto al banquillo, definiendo oficialmente lo que pasará con el proceso de Horacio Melgarejo para liderar el proyecto institucional durante las siguientes campañas venideras.

Esta importante negociación contractual se concretó en la capital peruana tras el último compromiso disputado por el ‘Papá’, frente a Comerciantes Unidos. Mientras toda la delegación retornó hacia la ciudad imperial, el estratega argentino permaneció en Lima para sellar su nuevo vínculo laboral.

La noticia fue confirmada inicialmente por el periodista Gustavo Adrianzén Romo mediante sus plataformas oficiales. El comunicador detalló los pormenores del trato alcanzado entre ambas partes para extender la estadía del entrenador al mando del conjunto cusqueño, ratificando así la total confianza que existe hoy dentro de la actual administración hacia su metodología diaria.

(Foto: Captura Twitter)

Fue así que precisó el tiempo exacto que durará este nuevo acuerdo. “Horacio Melgarejo ha renovado como DT de Cienciano por dos temporadas. El entrenador no volvió a Cusco con el plantel y se quedó en Lima finiquitando su renovación”, informó.

Con esta oportuna decisión administrativa, la directiva imperial mantiene intacta la estructura de su comando técnico y le brinda un respaldo absoluto al estratega. Ahora, el profesional argentino tendrá plenas facultades para diseñar la conformación del próximo plantel, priorizando el gran objetivo institucional de clasificar nuevamente hacia un torneo internacional para la temporada que viene.

¿Qué números consiguió Horacio Melgarejo con Cienciano?

Las estadísticas oficiales conseguidas por el entrenador argentino respaldan esta renovación contractual. Desde su llegada al banquillo cusqueño, dirigió 47 partidos oficiales entre el torneo local y la Copa Sudamericana. En dicho periodo, el estratega registró 23 triunfos, 7 empates y 17 derrotas, alcanzando un promedio de 1.72.

En el plano local, los números reflejan una campaña competitiva durante el Torneo Apertura, donde el elenco rojo culminó tercero sumando 33 puntos con 10 victorias, 3 empates y 4 caídas. Actualmente, el equipo marcha duodécimo en el Clausura registrando 14 unidades producto de 4 triunfos, 2 igualdades y 7 derrotas en 13 fechas.

Sumando ambos certámenes domésticos en la tabla acumulada de la Liga 1, Cienciano se ubica en la sexta casilla general con 47 puntos tras 30 disputadas. El conjunto imperial registra 14 partidos ganados, 5 empatados y 11 perdidos, habiendo anotado 50 goles a favor y recibido 43 tantos en contra.

Horacio Melgarejo, junto a su comando técnico, se quedan por 2 años más. (Foto: Getty Images)

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