Cienciano vs. San Martín chocarán este domingo en Cusco en la 'Tarde Roja'. El 'Papá' presentará al equipo que ha ilusionado a la ciudad imperial y que buscará devolverlo a Primera luego de 3 años. (3:30 pm)

Este año, Cienciano a contratado a varias figuras. Entre ellos destacan Walter Ibáñez, Jorge Molina y Paolo De la Haza (ex Alianza Lima), Mario Villasanti (ex Ayacucho FC) y Fernando Oliveira (ex Mannucci). El técnico que buscará el ascenso es Sergio 'Checho' Ibarra.

“Tenemos un equipo de Primera, vinieron varias figuras consagradas y la expectativa está al máximo. Hay que sentirnos ganadores desde un inicio. Somos candidatos por el escudo que llevamos en el pecho”, le dijo Mario Villasanti a Depor.



Luego de una exigente pretemporada, Cienciano jugará su primer amistoso del año. Fernando Oliveira quiere aprovecharlo y obvio, también espera festejar con la ‘12’.



“En nuestra cancha, vamos a enfrentar a un buen equipo que es San Martín. Esperamos ganar pues nos va a llenar de confianza. La Segunda será un campeonato complicado, pero la altura es nuestra ventaja”, comentó Fernando Oliveira.