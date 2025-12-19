Comerciantes Unidos mantuvo la permanencia en la Liga 1 2025 gracias a una buena recta final en el Torneo Clausura, de la mano del DT argentino Claudio Biaggio. Las ‘águilas’ de Cutervo no quieren repetir esa campaña el próximo año y comenzaron anunciando la renovación del técnico rioplatense y también de su goleador Matías Sen, autor de 14 goles este año. A la par, en las últimas horas cerraron la llegada de su primer refuerzo internacional: Daniel Lino, de 23 años, procedente de The Strongest de Bolivia.

“Acuerdo cerrado para Daniel Lino, jugador que vestirá los colores de de Comerciantes Unidos de la Liga de Perú. Campeón 2023 con The Strongest, 4 temporadas que marcan el paso de Lino”, fue el anuncio en ‘X’ del periodista Leonardo Chambi. Se trata de un lateral izquierdo que también se puede desempeñar en la volante y tendrá su primera experiencia fuera de su natal Bolivia.

El futbolista llega procedente de The Strongest, histórico club paceño donde disputó competencias locales e internacionales, sumando roce a su corta edad. Lino fue formado en Blooming, otro club de renombre en Bolivia, y desde 2022 vistió la camiseta del ‘Tigre’, donde coincidió con Biaggio, quien fue el encargado de pedir su fichaje a la directiva del cuadro cutervino.

Desde Comerciantes Unidos valoraron su experiencia internacional, también a nivel de selección, y el pedido de su entrenador. La apuesta por Lino responde a la necesidad de reforzar una posición donde no hay muchas alternativas nacionales en la Liga 1, convirtiéndose así en el segundo boliviano en jugar el torneo peruano luego de Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima.

Daniel Lino jugó la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty Images)

Para Daniel Lino, su llegada al Perú representa un nuevo desafío en su carrera. El jugador debe adaptarse rápidamente al fútbol local y a la altura de Cutervo, incluso inferior a La Paz, donde jugó las últimas cuatro temporadas. De hecho, fue convocado a la Selección de Bolivia Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Si destaca en la Liga 1, podría tentar su ansiada chance en la ‘Verde’ en pleno año mundialista.

Con este fichaje, Comerciantes Unidos continúa moviéndose en el mercado de pases y envía un mensaje claro de querer pelear por un torneo internacional y no repetir la lucha por la permanencia. La expectativa está puesta en el rendimiento de Daniel Lino, quien buscará convertirse en una de las piezas clave del equipo en su paso por la Liga 1 2026. Además del boliviano, Matías Córdova y Fabio Rojas ya fueron anunciados por el equipo de Cutervo.

Ambos se suman a las renovaciones de Matías Sen y Mathías Carpio, exUniversitario de Deportes. Eso sí, Comerciantes Unidos tendrá que sumar más refuerzos, teniendo en cuenta que el argentino Julian Marchioni dejó el equipo para volver a su país, además del peruano Alexander Lecaros, quien pegó la vuelta al fútbol brasileño. En los próximos días habrían novedades en las ‘águilas’ de Cutervo.

Claudio Biaggio renovó por todo el 2026 con Comerciantes Unidos junto a su comando técnico. (Foto: Comerciantes Unidos)

TE PUEDE INTERESAR