Pablo Míguez ya palpita lo que será un partido especial para Juan Pablo II. El conjunto de Chongoyape recibirá a Alianza Lima por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que genera gran expectativa tanto dentro del plantel como entre los hinchas de la ciudad. El defensor uruguayo-paraguayo destacó la importancia de este compromiso.

“Estamos trabajando bien, fuerte y con mucha humildad porque se viene un lindo partido para todos. Creo que estamos muy bien, hicimos una buena preparación y cada partido que pasa vamos agarrando la idea del ‘Coco’ Araujo”, manifestó Míguez, quien resaltó la evolución que viene teniendo el equipo con el paso de las fechas.

Juan Pablo II busca alejarse de la parte baja de la tabla y sabe que enfrentar a Alianza Lima representa una oportunidad importante para sumar. El futbolista señaló que el plantel se encuentra enfocado en aprovechar la localía y conseguir un resultado que les permita continuar con su recuperación en el campeonato.

“Seguimos en esa pelea, con mucho trabajo y ahora tenemos la oportunidad de jugar un lindo partido contra Alianza Lima en casa. Esperemos tener un buen partido y quedarnos con los tres puntos en casa”, sostuvo el defensor, dejando claro que el objetivo del conjunto norteño será quedarse con la victoria.

Para Míguez, uno de los factores que explica la mejoría de Juan Pablo II fue el trabajo realizado durante el receso por el Mundial 2026. El futbolista destacó la mini pretemporada y consideró que permitió elevar el nivel físico y futbolístico del plantel, además de fortalecer la idea que busca implementar el comando técnico.

“La preparación de la mini pretemporada que se hizo a mitad de año hizo que mejoremos. El trabajo que se viene haciendo es muy bueno. El club está creciendo en todos los aspectos y estamos juntos en este camino”, explicó Míguez. El defensor considera que esa evolución ya comienza a reflejarse dentro de la cancha.

El encuentro también tendrá un significado especial para Chongoyape, pues será la primera vez que un equipo grande del fútbol peruano visite la ciudad. Míguez reconoció que este detalle aumenta la motivación del plantel, pero también implica una responsabilidad adicional para todos los jugadores que representarán a la localidad.

“Es muy motivante para nosotros, para la ciudad porque es la primera vez que viene un equipo grande acá. Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo y es una responsabilidad para nosotros representar a la ciudad y a la gente”, señaló el futbolista, quien espera que el estadio presente un gran marco.

Finalente, Míguez dejó claro que Juan Pablo II quiere aprovechar al máximo la condición de local frente a Alianza Lima. El objetivo será prolongar el buen momento que viene construyendo el equipo y demostrar que Chongoyape puede convertirse en una plaza complicada. “En este campeonato queremos hacernos fuertes de local y aprovechar la localía, que siempre para cualquier equipo es importante jugar en su casa con su gente”, sentenció.

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