La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre la agresión que sufrió Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, a las afueras del estadio Alberto Gallardo. El máximo ente del fútbol peruano rechazó categóricamente los actos de violencia y expresó su solidaridad con el exfutbolista.
A través de un comunicado difundido este jueves, la FPF lamentó lo ocurrido con el ‘Diamante’, quien fue interceptado por un grupo de personas luego del entrenamiento de Sporting Cristal. Uribe fue increpado y posteriormente agredido físicamente mientras se encontraba en los exteriores del recinto deportivo.
“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechaza categóricamente los actos de violencia sufridos por Julio César Uribe, actual Director de Fútbol del Club Sporting Cristal y, principalmente, figura histórica de la Selección Peruana y uno de los mayores referentes del fútbol nacional”, señaló el organismo.
La FPF remarcó que ninguna diferencia o crítica relacionada con el fútbol puede justificar este tipo de comportamientos. En ese sentido, hizo un llamado a mantener el respeto y la convivencia dentro del deporte.
“Ninguna diferencia, crítica o disconformidad vinculada al fútbol puede justificar una agresión, amenaza o acto de intimidación contra una persona”, sostuvo la Federación Peruana de Fútbol en su pronunciamiento.
Asimismo, el ente rector del fútbol peruano solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para identificar a quienes participaron en el ataque contra el actual dirigente de Sporting Cristal y establecer las sanciones respectivas.
“La FPF solicita a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de estos lamentables hechos”, añadió el comunicado.
Finalmente, la Federación destacó la trayectoria de Julio César Uribe como futbolista y su importancia dentro de la historia de la Selección Peruana. Además, expresó su respaldo al exjugador y rechazó cualquier manifestación de violencia contra los integrantes del fútbol nacional.
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