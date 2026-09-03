Carlos González, miembro del directorio de Sporting Cristal, se pronunció sobre la agresión que sufrió Julio César Uribe este miércoles a las afueras del estadio Alberto Gallardo. El directivo contó detalles de lo ocurrido y aseguró que el club ya tomó acciones legales para identificar a los responsables.

En diálogo con un medio local, González explicó que tanto Uribe como el comando técnico y los jugadores permanecieron dentro del recinto deportivo durante aproximadamente una hora, debido a la presencia de un grupo de hinchas en los exteriores. La intención era evitar cualquier tipo de confrontación antes de abandonar las instalaciones.

“Yo he estado ahí, he presenciado todo. Hemos estado por la mañana presenciando el entrenamiento con Julio César y el staff. Algunos jugadores salieron del estadio e informaron que había un grupo de hinchas congregando en las afueras”, relató el dirigente de Sporting Cristal.

González detalló que, tras la llegada de efectivos de la Policía Nacional, la delegación pudo salir en caravana. Sin embargo, al llegar a la zona donde se encontraba el grupo de personas, varios sujetos bloquearon el paso del vehículo de Uribe y comenzaron a increparlo.

“Julio no puede seguir avanzando. Es ahí cuando para y lo rodean. Hay muchas agresiones, gritos, golpean el auto y Julio sale como para conversar con los hinchas, para bajar un poco los ánimos. Y ahí es cuando, de un momento a otro, de manera cobarde, una persona lo agrede”, manifestó.

El directivo indicó que el responsable de la agresión ya fue identificado y que la información correspondiente se encuentra en manos de la Policía Nacional. Asimismo, señaló que desde el área legal del club se viene realizando el seguimiento del caso para que los responsables afronten las consecuencias correspondientes.

“Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera este tipo de actos. Vamos a hacer, o ya estamos haciendo, todas las acciones legales que correspondan para que los responsables asuman las consecuencias como debe de ser”, enfatizó González.

Asimismo, González reveló que alrededor de 20 o 25 efectivos policiales participaron en el operativo para permitir la salida de la delegación. El dirigente agradeció la intervención de los agentes, pues consideró que la situación se tornó muy tensa luego de la agresión contra el exfutbolista.

Por otro lado, el integrante del directorio celeste descartó que, por el momento, se haya hablado sobre una posible renuncia de Julio César Uribe. Según explicó, el exjugador se encontraba concentrado en conversar con el área legal del club y con su familia tras lo sucedido.

“No, mira, en este momento ni siquiera hemos tocado ese tema para nada. Ahora realmente estaba enfocado en hablar con el área legal del club, con el tema de su familia”, señaló González, quien resaltó además la fortaleza y personalidad del actual integrante de Sporting Cristal.

Finalmente, Carlos González pidió no generalizar lo ocurrido con todos los hinchas de Sporting Cristal. Consideró que se trató de un grupo reducido de personas y remarcó que quienes recurrieron a la violencia deben responder ante la justicia.

“Para mí esto es un hecho aislado de un grupo de personas. No sé si se le puede llamar hinchas, pero al menos los que han agredido ya no pasan a ser hinchas, pasan a ser vándalos”, sentenció.

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