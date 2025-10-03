Este domingo 5 de octubre, Alianza Lima visita a Alianza Universidad en un vital duelo para ambas escuadras. Los blanquiazules quieren seguir en la pelea por el Torneo Clausura, mientras que los huanuqueños están en el último lugar de la tabla acumulada. Ahora, por el lado de los dirigidos por Néstor Gorosito, habrán algunas novedades y regresos en la lista de convocados: Carlos Zambrano y Renzo Garcés serán la dupla defensiva. Además, Guillermo Enrique también vuelve al ruedo.

Con el impulso de haber ganado en casa ante Atlético Grau (2-1), Alianza Lima va por una nueva victoria en Huánuco. Sin Néstor Gorosito en el banco (por suspensión), hay novedades en tienda blanquiazules porque, a pesar de la lesión de Gianfranco Chávez, no habrá problemas para armar la defensa, producto del regreso de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Por el lado de Zambrano, se reintegra a la nómina, tras cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta en el partido ante Cienciano en la ciudad de Cusco. Garcés cumplió también el castigo impuesto de cuatro jornada, luego de ser implicado en un insulto al árbitro Jordi Espinoza, en el partido ante Universitario de Deportes.

Guillermo Enrique también asoma como titular, tras superar una lesión. Nuevamente Jesús Castillo fue incluido, producto de la lesión de Alessandro Burlamaqui, quien cumplirá su tercer partido fuera de lista, sumado a que no tiene una fecha estimada de retorno.

Entre los volantes, destaca la ausencia de Piero Cari, dando prioridad a nombres como Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Sergio Peña y Alan Cantero; precisamente, este último, asoma como uno de los titulares para este encuentro frente a los dirigidos por Roberto Mosquera.

En lo que respecta a la delantera, Matías Succar no ingresó a la lista de convocados, dejando a Hernán Barcos y Paolo Guerrero como únicos delanteros para este choque. Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Gaspar Gentile serán las opciones como extremos.

Convocados de Alianza Lima vs. Alianza Universidad. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Universidad, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

