Sporting Cristal ya aseguró su ansiada presencia en la gran final de la Copa de la Liga y aguarda pacientemente por conocer a su próximo rival. Sin embargo, la máxima preocupación de la dirigencia bajopontina y de todos sus aficionados radica actualmente en la definición del escenario deportivo que albergará este compromiso. Aunque las autoridades organizadoras habían establecido un plan inicial bastante claro para la definición del campeonato, un acontecimiento extradeportivo de inmensa magnitud internacional podría alterar drásticamente toda la logística deportiva planificada.

El decisivo enfrentamiento por el ansiado título nacional está programado originalmente para este próximo 15 de noviembre, donde pondrá fin a este campeonato extraordinario que, en un inicio, enfrentó a equipos de la primera división con los de segunda categoría.

Sin embargo, en la recta final terminaron quedándose los representantes de la Liga 1 2026. Es justamente Sporting Cristal quien ya aseguró su clasificación a esta siguiente etapa, que le ha devuelto la esperanza a los hinchas ‘cerveceros’ tras años de sequía de logros deportivos.

Sporting Cristal clasificó a la final al vencer a ADT por 5-0. (Foto: Liga 1)

El periodista deportivo Eduardo Combe fue el encargado de revelar los verdaderos planes que maneja la organización del campeonato para albergar este vibrante compromiso. El comunicador detalló cuál es la principal opción que contemplan la LFPP para coronar al flamante campeón de esta intensa temporada.

Según la información brindada, el coloso de la calle José Díaz es el recinto elegido preliminarmente. Por ahora la sede de la final de la Copa Caliente es el Estadio Nacional el próximo 15 de noviembre, donde el principal escenario del país volverá a albergar una final después de varias temporadas.

Sin embargo, esta importante programación oficial podría sufrir repentinos cambios logísticos que obligarían a buscar rápidamente nuevas alternativas fuera de la capital. Combe advirtió que todo “dependerá por la visita del Papa León XIV a Lima en esa semana”, un evento multitudinario que requerirá un masivo e intenso despliegue policial.

Frente a este complejo panorama organizativo, el conjunto bajopontino deberá enfocarse en lo que será seguir manteniendo sus opciones en el Torneo Clausura mientras aguarda pacientemente por la resolución. Los dirigidos por el comando técnico ‘rimense’ esperarán también la definición de la otra llave.

¿Quién será el rival de Sporting Cristal?

El Estadio Alberto Gallardo presenció la clasificación del equipo celeste por un total de 5-0 frente a ADT, a quien también superaron en la ida en Tarma, pero los dirigidos por Roberto Mosquera no saben aún quién será su rival pues están esperando la definición de la otra llave.

Son Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana los protagonistas de dicho partido, en la ida terminó con una victoria por 5-2 del cuadro ‘churre’, un golpe sufrido en el Callao para un Carlos Desio que no alineó a su plantel titular. Es así que, en la vuelta, tendrá que acortar el resultado en el Estadio Campeones del 36 el martes 3 de octubre a las 3:00 p.m.

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