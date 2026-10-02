La Selección Peruana se prepara para su amistoso ante Canadá y, en la previa de este encuentro, Jonathan David ya palpita el duelo entre ambas selecciones. El delantero canadiense habló antes del partido y fue consultado sobre las diferencias que encuentra al enfrentar a una selección sudamericana, como la ‘Bicolor’, en comparación con sus habituales rivales de la Concacaf.

Para el atacante, uno de los principales aspectos está relacionado con la manera en que los equipos sudamericanos manejan los partidos. “Creo que es mucho más diferente, porque cuando juegas contra esos países sudamericanos, creo que tienen tal vez más habilidad para saber cómo manejar el juego a su manera, junto con los árbitros”, explicó.

En esa misma línea, David consideró que se trata de un aspecto en el que Canadá todavía puede mejorar. “Entonces, ese es un aspecto muy importante en el juego en el que creo que nosotros, como nación, podríamos mejorar. Así que creo que esa es tal vez la mayor diferencia con respecto a los rivales de Concacaf”, añadió.

Más allá de la comparación entre ambas confederaciones, el delantero del Atlético de Madrid también se refirió específicamente a lo que pudo observar de la Selección Peruana antes del amistoso. El atacante reconoció que todavía espera analizar con mayor detalle al equipo dirigido por Mano Menezes.

“Francamente, no estoy seguro de qué podemos aprovechar. Creo que discutiremos esto un poco más este viernes, pero lo que vimos es que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que es fuerte en los duelos por abajo y que también puede responder bien ante la pelota aérea”, sostuvo.

De esta manera, David puso especial énfasis en el trabajo defensivo de la Bicolor y en su fortaleza en los duelos. El delantero canadiense también dejó claro que su selección continuará estudiando al equipo peruano antes de enfrentarlo.

“Creo que veremos mucho más mañana”, concluyó el atacante, quien será una de las principales cartas ofensivas de Canadá para el encuentro ante la Selección Peruana.

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