Erick Noriega analizó el empate 1-1 de la Selección Peruana ante México y destacó la respuesta que tuvo el equipo después de la goleada sufrida frente a Estados Unidos. El futbolista consideró que la ‘Bicolor’ mostró una mejor versión y dejó buenas sensaciones en este nuevo proceso liderado por Mano Menezes.

“Creo que fue un partido bueno de nosotros, generamos bastante. Obviamente tenemos muchas cosas todavía por mejorar, pero viendo el lado positivo creo que hicimos muchas cosas de las que nos faltaba hacer en los partidos y vamos por ese camino”, señaló Noriega tras el entrenamiento de la ‘Bicolor’.

El jugador también resaltó que se trata de un plantel en construcción, con varios futbolistas jóvenes que todavía cuentan con poca experiencia en la Selección Peruana. “Para lo que es el nuevo proceso que estamos teniendo, hay muchos jóvenes que incluso me puedo hasta incluir yo, que no tenemos tanta experiencia jugando con la selección y creo que para lo que hicimos ayer es bastante bueno”, explicó.

Noriega reconoció que la derrota por 4-1 ante Estados Unidos fue dolorosa, pero aseguró que el grupo logró dejar rápidamente atrás aquel resultado. “Siempre perder como se perdió con Estados Unidos es doloroso, a nadie le gusta, pero creo que pasamos la página rápido”, comentó. Para el futbolista, ante México se vio “otra mentalidad” tanto en los titulares como en los jugadores que ingresaron.

En esa línea, el mediocampista consideró que el empate también puede servir para recuperar confianza, aunque dejó claro que el objetivo del equipo siempre será conseguir los tres puntos. “No nos podemos conformar con un empate, pero para lo que es el momento creo que nos ayuda bastante. Obviamente lo que nos gustaría siempre es ganar”, sostuvo.

Sobre el momento que atraviesa la ‘Bicolor’, Noriega fue claro y evitó dramatizar por el resultado ante Estados Unidos. “No estamos en un momento malo”, afirmó. Además, destacó que el grupo viene formando una nueva identidad y aseguró que las indicaciones de Mano Menezes están siendo entendidas por los futbolistas.

“Estamos creando una nueva familia, se puede decir, y ahí se vio reflejado dentro del campo. Como lo dije desde la primera entrevista, la idea de Manu se entiende bastante bien, lo que nos transmiten sus asistentes también, y creo que lo estamos captando de la mejor manera”, manifestó.

Finalmente, Noriega habló sobre su posición y la confianza que mantiene con Mano Menezes, quien también lo dirigió en Gremio. El futbolista reconoció que se siente cómodo como volante o central, aunque tiene una preferencia. “Me gusta jugar más de volante tal vez. En Gremio vengo jugando de volante, él me llevó como volante a Gremio, pero como siempre lo digo, la cosa es estar dentro del campo”, señaló.

En cuanto a la función que debe cumplir como volante, Noriega explicó que el técnico le pide ordenar defensivamente al equipo y aportar en la construcción. “Más que nada que ordene a los que están adelante mío defensivamente y que cuando tenga el balón intente crear un poco de juego y creo que lo estamos haciendo bien”, concluyó.

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