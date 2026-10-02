La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal sigue generando versiones y, mientras el delantero aseguró que a su debido tiempo contará la verdad sobre lo ocurrido, nuevos detalles permiten conocer qué habría provocado su decisión. El conflicto con Jorge Jesus no se habría originado únicamente por su suplencia ante Noruega, sino por una serie de situaciones que terminaron aumentando el malestar del capitán portugués.

Todo comenzó antes del encuentro ante Noruega. Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus habrían acordado que el delantero no sería titular ni ante Noruega ni frente a Dinamarca, con la intención de administrar sus minutos. Sin embargo, el compromiso contemplaba que CR7 ingresaría durante el segundo tiempo en ambos encuentros.

Ante Noruega, la situación parecía encaminada a cumplirse. Cristiano permaneció en el banco durante el primer tiempo y posteriormente salió a calentar durante aproximadamente media hora. Sin embargo, el cambio nunca llegó. Jorge Jesus explicó después que había pensado utilizarlo durante los últimos 30 minutos, pero que el desarrollo del partido lo llevó a modificar su decisión.

Portugal terminó ganando 2-1 y el delantero abandonó el estadio visiblemente molesto. Pese a ello, Cristiano no dejó la concentración en ese momento. El problema, se trasladó a una conversación posterior entre el futbolista, Jorge Jesus y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

En aquella reunión, el técnico habría reconocido ante Cristiano que no había cumplido la promesa de hacerlo ingresar y le habría pedido disculpas por lo ocurrido. Además, Jorge Jesus se habría comprometido a explicar públicamente la situación para evitar que la reacción del delantero fuera interpretada de manera equivocada por los aficionados portugueses.

Sin embargo, el escenario cambió durante la posterior rueda de prensa del seleccionador. En lugar de ofrecer públicamente esas disculpas, Jorge Jesus defendió su autoridad como entrenador y dejó claro que las decisiones sobre los jugadores dependían exclusivamente de él. Además, explicó que Cristiano no estaba en condiciones de disputar dos partidos completos en un periodo corto y habló de la gestión física que también realizaba el delantero durante su etapa en Al Nassr.

Este último punto habría sido determinante para Cristiano Ronaldo. La información sostiene que el atacante consideró especialmente desafortunadas las referencias públicas a su estado físico, después de que previamente se hubiera producido una conversación privada en la que Jorge Jesus habría reconocido que no cumplió lo acordado. Así, lo que inicialmente podía quedar como una decisión deportiva terminó convirtiéndose en un conflicto mucho mayor.

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