Perú vs. Canadá se enfrentan en amistoso internacional. (Foto: Getty Images)
Perú vs. Canadá se enfrentan en amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

En el Saputo Stadium en Montreal, vs. se enfrentarán en un nuevo , pactado para este sábado 3 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este compromiso, el cual servirá como una nueva prueba para Mano Menezes y sus dirigidos, pues enfrente tendrán a una de la selecciones que dejó sensaciones de crecimiento en la última Copa del Mundo, donde precisamente fueron anfitrionas.

La Selección Peruana volverá a tener acción este fin de semana cuando enfrente a su similar de Canadá en Montreal. Este será el tercer partido de Mano Menezes en esta gira por Estados Unidos, y el séptimo en lo que va de su ciclo desde que asumió la dirección técnica de la ‘Blanquirroja’.

Luego del 1-1 frente a México, el entrenador brasileño afrontará un nuevo reto ante otra de las anfitrionas del último Mundial. Tras el 4-1 sufrido a manos de Estados Unidos en el primer duelo de preparación de esta serie de amistosos, la ‘Bicolor’ mostró una mejor cara contra los aztecas y ahora esperan revalidarlo frente a los canadienses.

Cuando recibimos al grupo, recibimos a jugadores que no estaban en tan alto nivel. La primera semana tuvimos que hacer una semana de trabajo de recuperación y la segunda semana fue un trabajo fuerte. El primer partido nos costó eso, estuvimos más lentos y perdiendo el balón. Sabíamos que estaríamos mejor, eso se les dijo a los jugadores”, apuntó Menezes en conferencia de prensa tras el 1-1 en Nueva Jersey.

Al explicar su estrategia para hacerle frente a México, un seleccionado que también se está reconstruyendo pensando en el próximo ciclo mundialista, el brasileño agregó: “Usamos un cuarto hombre por la derecha y usamos a Yotún, jugamos con un jugador más en la volante. Sabíamos más o menos cómo se podía dar el partido, usamos mucho la estrategia y tratamos de encontrar espacios para poder ganar el partido”.

Canadá, por su parte, afrontará este amistoso luego de vencer por 1-0 a Chile con gol de Jonathan David. Los dirigidos por Jesse Marsch volverán a encontrarse con la Selección Peruana desde aquella vez que se vieron las caras en la Copa América 2024, cuando se impusieron por 1-0 precisamente con gol del mismo David. ¿Volverá a repetirse la historia en Montreal?

¿Cuándo juegan Perú vs. Canadá?

Perú vs. Canadá se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium (Montreal, Canadá). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 3:00 p.m., a las 12:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. en España.

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs. Canadá?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Canadá, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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