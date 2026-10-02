Alianza Lima recibió una buena noticia durante sus últimos entrenamientos. Paolo Guerrero y Nicolás Díaz volvieron a trabajar a la par de sus compañeros y dejaron atrás, al menos por ahora, las molestias que los habían mantenido alejados de la dinámica habitual del plantel. De cara al reinicio del Torneo Clausura, se trata de dos regresos esperados para el equipo de Pablo Guede.

Tanto el delantero como el defensor participaron el jueves 1 de octubre de los trabajos colectivos y no tuvieron que realizar una rutina diferenciada. De esta manera, ambos dieron un paso importante pensando en los próximos compromisos del conjunto blanquiazul.

En el caso de Paolo Guerrero, su retorno se viene dando de manera progresiva. El ‘Depredador’ ya había comenzado a entrenar con el grupo durante los últimos días y su evolución ha sido favorable, por lo que podría sumar algunos minutos para recuperar ritmo futbolístico.

La situación de Nicolás Díaz era distinta. El defensor chileno había presentado problemas de estabilidad luego de ser diagnosticado con laberintitis, una molestia que incluso llegó a complicar algunos de sus trabajos de recuperación. Pablo Guede había señalado que su evolución no era lineal y que tenía días buenos y malos.

Ahora, con el zaguero nuevamente integrado al grupo, todo apunta a que podría aparecer entre las alternativas para el próximo encuentro. Sin embargo, su presencia en el campo dependerá de cómo responda durante los siguientes entrenamientos y de la evaluación que realice el comando técnico.

De esta manera, Paolo Guerrero y Nicolás Díaz podrían integrar el banco de suplentes frente a Melgar y convertirse en opciones para Guede durante el partido. En especial, el técnico argentino buscaría darle algunos minutos al atacante para que continúe recuperando ritmo después de su lesión.

El amistoso ante Melgar se disputará este sábado 3 de octubre desde las 8:00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro servirá a Alianza Lima como parte de su preparación durante el receso del Torneo Clausura.

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