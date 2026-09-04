Christian Cueva va retomando su mejor versión bajo la dirección técnica del entrenador argentino Carlos Desio en Sport Boys. El mediocampista nacional inició con algunos minutos en campo durante el Torneo Clausura de la Liga 1, pero ya se hizo con el puesto de conductor en el equipo chalaco.

En una reciente entrevista, remarcó que se encuentra muy a gusto en el Callao; sin embargo no le cerró las puertas a otros clubes importantes del medio local. La consulta directa fue sobre Sporting Cristal y Universitario, pues ya jugó en Alianza Lima, club del cual confesó es hincha.

“Sí, definitivamente a quién no le agradaría estar en Cristal. Decirte que no sería muy tonto de mi parte. Es una institución que creo, para mí, es la única que ha mantenido un estatus, una línea en todos estos años. Bueno, Alianza hace pocos años volvió a ser Alianza, la ‘U’ también, pero Cristal creo que viene en una línea distinta”, declaró en el programa ‘Fuera de Juego’ de YouTube.

En ese momento, fue consultado por uno de los panelistas, específicamente por la posibilidad, real o no, de vestirse de crema en un futuro cercano, dado que ya lleva algunas temporadas en el torneo peruano.

“Soy hincha de Alianza Lima, lo dije, pero eso no quita tampoco mi trabajo. Yo en algún momento siempre dije que no voy a la U”, apuntó ‘Aladino’, quien en ese momento reveló que Jorge Fossati, exentrenador de Universitario siempre le dijo para ficharlo.

Los rosados vencieron el último fin de semana a Sporting Cristal y se ubican en la tercera posición del Torneo Clausura. (Foto: Sport Boys)

Actualmente, Cueva tiene 34 años y busca recuperar el protagonismo que tuvo gracias a su talento con el balón, el mismo que lo llevó a ser el conductor de la selección peruana y disputar el Mundial Rusia 2018.

Cuenta con un amplio recorrido internacional, pero en las últimas temporadas se ha visto envuelto en temas extradeportivos que no le han sumado a su carrera, y parece que en el Callao encontró el mejor lugar para encontrar el rumbo y seguir destacando en los terrenos de juego.

TE PUEDE INTERESAR