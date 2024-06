Luego de sufrir derrotas, tanto Alianza Lima como Sporting Cristal jugarán un partido por la Copa Ciudad de los Reyes. Este nuevo enfrentamiento del cuadrangular determinará quién quedará en el tercer y cuarto lugar, después de que los Blanquiazules perdieran 3-2 contra Bolívar y los Celestes 3-1 contra Atlético Nacional. A continuación, podrás revisar la fecha, hora y los canales que transmitirán este encuentro, que se jugará en Matute. ¡Mantente atento a la información!

A los equipos locales no les fue nada bien en sus amistosos internacionales como preparación para el próximo inicio del Torneo Clausura. Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal no mostraron su mejor fútbol y fueron superados con cierta facilidad por Bolívar y Atlético Nacional, respectivamente. A pesar de dominar algunos tramos del juego, los equipos nacionales no fueron efectivos y ahora les toca luchar por recuperar el honor.

Los Blanquiazules en su duelo, tomaron una ventaja de 2-0 en menos de seis minutos con goles de Ricky Lagos (2′) y Jeriel De Santis (6′). Sin embargo, Bolívar logró empatar antes del descanso con tantos de Henry Vaca (36′) y Sávio (40′), en un lapso de cuatro minutos. El empate, que parecía llevar el partido a los penales, se vio alterado por una combinación entre ‘Papu’ Velásquez, Rodríguez y Sávio, que dejó al brasileño mano a mano con De la Cruz y marcó el 3-2 final.

Por su parte, en el partido de Cristal, a los dos minutos, tras una jugada de táctica fija iniciada por Edwin Cardona, apareció Jhojan Amaya y venció la portería de Alejandro Duarte. Los minutos transcurrían y llegó una lluvia de goles en el estadio Alejandro Villanueva, ya que a los 15 minutos Martín Cauteruccio anotó el empate 1-1. Un minuto después, el equipo de Pablo Repetto celebró el segundo gol gracias a Kevin Parra. Sobre el final, Pablo Ceppelini marcó el 3-1 en La Victoria.

Es importante recordar que los organizadores de este cuadrangular anunciaron los premios para los equipos participantes. El ganador del torneo, entre Alianza Lima, Sporting Cristal, Bolívar y Atlético Nacional, recibirá un premio de 80 mil dólares. El segundo lugar obtendrá 40 mil dólares, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar se llevarán 20 mil dólares cada uno.





¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Por el tercer y cuarto lugar, Alianza Lima y Sporting Cristal jugará el domingo 30 de junio por un nuevo amistoso correspondiente a la Copa Ciudad de Reyes, que les servirá como preparación para el Torneo Clausura que está por iniciar. El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 12:00 p.m. en Chile y Paraguay; y a las 1:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de este partido.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido amistoso entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitido en exclusiva por Zapping Sports, un canal disponible en el servicio de streaming de Zapping. Este medio se encargará de transmitir todos los encuentros de la Copa Ciudad de los Reyes. Los aficionados interesados pueden suscribirse visitando la página web: Zapping.pe. Además, en Depor te traeremos el minuto a minuto y todas las incidencias del partido.





¿En dónde jugarán Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Copa Ciudad de Reyes, que se llevará a cabo este domingo, se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, situado en La Victoria. Este estadio es propiedad del equipo Blanquizal y sirve como sede para sus partidos como local en la Liga 1. Tiene una capacidad para 33,938 espectadores, proporcionando un espacio significativo para los aficionados que asisten a los encuentros.

Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Prensa AL)





