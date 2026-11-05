La Liga 1 entra en su etapa final, con solo dos fechas pendientes para culminar el Torneo Clausura 2026. Mientras los equipos pelean por quedarse con el título y asegurar su lugar en el acumulado, también se mantienen expectantes por las clasificaciones a la Copa Libertadores. En ese contexto, Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, confirmó las fechas de los play-offs, que se disputarán en caso de que haya una final directa o semifinales para definir al segundo finalista. Conoce todos los detalles en esta nota.

Alianza Lima es el equipo que tiene asegurada su presencia en la definición del campeonato. Los blanquiazules conquistaron el Torneo Apertura y, además, se mantienen en lo más alto de la tabla acumulada con 68 puntos. Universitario de Deportes ocupa la segunda posición con 60 unidades, mientras que FBC Melgar y Deportivo Garcilaso comparten el tercer y cuarto lugar, ambos con 54 puntos.

Alianza Lima es el ganador del Torneo Apertura. (Foto: LFPP)

Más atrás aparecen Cusco FC y Sporting Cristal, con 51 y 50 puntos, respectivamente. Cienciano también suma 50 unidades, mientras que Alianza Atlético completa los ocho primeros puestos con 49 puntos. Estos equipos se mantienen en la pelea por mejorar su ubicación en el acumulado, una situación importante tanto para sus aspiraciones de llegar a los play-offs como para conseguir una clasificación internacional.

Sporting Cristal es el líder del Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

La disputa por el Torneo Clausura también será clave para determinar el camino hacia el título. Sporting Cristal y Sport Huancayo aparecen como los principales protagonistas de esta pelea, ambos con 28 puntos, aunque los celestes lideran por diferencia de goles. Universitario y Melgar también se mantienen cerca, por lo que las últimas jornadas serán decisivas para conocer al ganador del segundo certamen de la temporada.

Universitario se coloca en la segunda posición del Clausura y sueña con el tetracampeonato. (Foto: LFPP)

De acuerdo con los escenarios establecidos, si Sporting Cristal gana el Clausura y mantiene su ubicación entre los ocho primeros del acumulado, deberá enfrentar a Universitario en una semifinal. El ganador de esa llave se medirá con Alianza Lima por el título nacional. Si Universitario consigue el Clausura y termina segundo en el acumulado, clasificará directamente a una final contra los blanquiazules.

En caso de que Sport Huancayo conquiste el Clausura, también tendrá que terminar entre los ocho primeros del acumulado para disputar una semifinal contra Universitario, siempre que los cremas se mantengan segundos. Si no consigue esa ubicación, se disputará una final directa entre Alianza Lima y Universitario. De esta manera, los resultados de las últimas fechas definirán el formato de la pelea por el campeonato.

Sport Huancayo tiene opciones de quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

Por otro lado, la tabla acumulada también determinará los cuatro representantes peruanos en la Copa Libertadores 2027. El campeón nacional obtendrá el cupo de Perú 1, mientras que los otros tres boletos se definirán mediante los play-offs correspondientes entre los equipos mejor ubicados. Actualmente, Universitario, Melgar y Deportivo Garcilaso ocupan los puestos que dan acceso a esa disputa, aunque todavía pueden producirse modificaciones en la clasificación.

En cuanto a la Copa Sudamericana 2027, los cuatro primeros lugares disponibles corresponden, por ahora, a Cusco FC, Sporting Cristal, Cienciano y Alianza Atlético, ubicados del quinto al octavo puesto del acumulado. Sin embargo, si alguno de estos clubes consigue clasificar a la Libertadores mediante los play-offs, su lugar en el segundo torneo continental pasará al siguiente equipo de la tabla.

Cienciano busca su clasificación a la Copa Sudamericana 2027. (Foto: LFPP)

Finalmente, el calendario de los play-offs se confirmaron las fechas para definir al campeón de la Liga 1 2026. Si se disputan semifinales, los encuentros de ida se jugarán el 29 de noviembre y los de vuelta el 3 o 4 de diciembre. Posteriormente, la final tendrá su primer partido el 8 de diciembre y el encuentro de vuelta el 13 de diciembre.

En cambio, si el campeonato se define mediante una final directa, los partidos están programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Así, el fútbol peruano se prepara para cerrar la temporada con una definición que no solo pondrá en juego el título nacional, sino también las últimas plazas para representar al país en los torneos internacionales del 2027.

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