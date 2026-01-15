Después de cerrar un 2025 positivo, venciendo a Sporting Cristal en los play-offs por el subcampeonato y el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores, Cusco FC quiere que este 2026 sea un mejor año y en la interna saben que están en la obligación de dar un salto de calidad respecto a lo que mostraron en la temporada. Miguel Rondelli, entre tanto, es consciente que cada vez aumentan más las expectativas y espera estar a la altura de las circunstancias.

En una reciente entrevista con el medio oficial del club, Rondelli habló sobre la conformación del plantel y cómo vienen trabajando en estas primeras semanas de pretemporada. “Contento porque se pudo renovar al plantel a fin de año y las incorporaciones se dieron a fin de año. Hemos evolucionado si lo comparo con la primera pretemporada, estoy contento y a la espera que arranquen los amistosos”, afirmó.

El director técnico de 47 años sabe que ahora tienen que ir por más, especialmente porque afrontarán la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso supone tener un plantel comprometido con disputar dos certámenes en simultáneo, con la exigencia física y mental que eso supone. Él no se amilana y ya viene trabajando para llegar de la mejor manera a los primeros encuentros oficiales.

“Dejamos la vara muy alta y tenemos que seguir por esa senda del crecimiento. Cuando nosotros llegamos en la primera campaña terminamos quintos, pero antes de empezar éramos candidatos al descenso y al inicio de la temporada pasada nos daban de candidatos para pelear de mitad de tabla para abajo”, comentó, valorando el crecimiento de su equipo desde su llegada hasta el día de hoy.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2028. (Foto: Cusco FC)

“Por el trabajo que se ha hecho en el club, se está empezando a pelear por cosas importantes. Sabemos que este año es un desafío muy importante para nosotros por estar en la Libertadores, pero no por eso vamos a descuidar el torneo. Va a seguir siendo una etapa de crecimiento, pero sabiendo que el club se tiene que acostumbrar a pelear cosas importantes”, agregó.

Rondelli destacó que Cusco FC haya podido sostener su columna vertebral, lo que lo beneficia en la sostenibilidad de su propuesta. Eso sí, el conjunto dorado ha tenido una buena planificación en lo concerniente a contrataciones, ya que muchas de estas se cerraron a finales del año pasado.

“Intentamos afianzar nuestra idea de juego, los jugadores ya vienen de dos años de trabajo la mayoría, intentamos evolucionar nuestro juego porque ahora los rivales saben nuestra manera de jugar y tenemos que darle vuelta a esos sistemas sin traicionar la idea”, explicó.

A dos semanas de su debut en la Liga 1, donde visitarán a Alianza Atlético el domingo 1 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura, Miguel Rondelli no le teme al calendario y aseguró que, sea cual sea el orden de los rivales, finalmente tendrán que enfrentar a todos los equipos. “Hay que jugar con todos, no importa si de local o de visitante, uno de los objetivos del año pasado fue mejorar la campaña de visitante y terminamos segundos, para sacarnos ese mito de que solo ganamos en altura”, acotó.

Eso sí, reconoció que será una ventaja enfrentar a Deportivo Garcilaso y Cienciano en las jornadas 6 y 7, ya que no tendrán que salir de la ciudad. “La idea es que el equipo sea protagonista en todas las canchas, no miramos tanto el fixture, es bueno que nos haya tocado Garcilaso y Cienciano seguido porque hace que no salgamos de Cusco pero hay que jugar con todos”, aseveró.

Ojo, antes de su estreno oficial en el campeonato, Cusco FC cumplirá con la presentación en sociedad de su plantel este domingo 18 de enero. Asimismo, visitarán a Always Ready en el Estadio Villa Ingenio, formando parte de la preparación del vigente campeón del fútbol boliviano. Dicho duelo se disputará el sábado 24 de enero, una semana antes del choque con Alianza Atlético.

Cusco FC debutará en la Liga 1 2026 enfrentando a Alianza Atlético. (Foto: Cusco FC)

