La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 ya comenzó y las polémicas arbitrales también llegaron. No tuvo que pasar mucho tiempo para que un reclamo llegue nuevamente de parte de un plantel que, con mucha molestia, se pronunció ante una situación que parecía injusta. El escenario de esta escena fue el Estadio IPD de Huancayo, donde el equipo local se impuso mediante un penal que causó mucho revuelo en redes y que trajo consigo también el pronunciamiento en redes sociales de varios protagonistas de dicho partido.

En la ‘Incontrastabe’, como en cada fecha que resta del torneo, hay partidos que son vitales para asegurar un movimiento en la tabla de posiciones. Uno de ellos, era justamente el que iban a protagonizar Cusco FC y Sport Huancayo, pues el ‘Rojo matador’ es uno de los que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones.

Frente a este escenario, la necesidad de una victoria era prácticamente obligatoria, pero frente suyo tendrían a un Cusco FC que también busca acercarse a esos primeros lugares. Sabiendo que dicho duelo se iba a caracterizar por ser uno de alta intensidad, la CONAR designó a Edwin Ordóñez para dirigir dicha justa.

Sport Huancayo lidera la tabla del Torneo Clausura. (📸 @iteasport_ / Liga1 Te Apuesto)

El partido transcurría con una victoria parcial con el equipo imperial por delante tras un autogol, pero en el segundo tiempo llegaría el tanto de Luján que empató el compromiso. Cuando parecía que todo quedaría en una repartición de puntos, una jugada de fútbol dentro del área terminó con un penal a favor del equipo local.

Cerca a la zona peligrosa Juan David Martínez se dejó caer tras sentir un contacto por la espalda, y aunque hay VAR fueron ellos los que habrían avalado la decisión de Ordóñez, pues no lo invitaron a ninguna revisión en pantalla. Está decisión generó una discusión con varios de los jugadores de Cusco durante el partido.

Sin embargo, dicha discusión habría traspasado el césped y llegó también hasta las redes sociales de varios de los jugadores que expresaron su descontento. Uno de ellos fue Ricardo Lagos, que reposteó el reclamo de Álvaro Ampuero, que compartió las imágenes del penal que se cobró.

El mensaje de Richi Lagos tras polémicas arbitrales. (Foto: Captura Instagram)

¿Qué dijo Ricardo Lagos?

Haciendo uso de sus historias de Instagram, el lateral fue intenso en el mensaje que escribió, detallando también un intercambio de palabras que se dio en la previa del partido en el que el juez le habría dicho “por qué hablan con la prensa”, tras las constantes declaraciones tras la polémica fecha 11 del Torneo Clausura.

Esto dijo al respecto, el jugador de Cusco FC: “Ahora suspensión a los jugadores por quejarse de las locuras que hacen los árbitros que son humanos y se equivocan sí, pero son tan evidentes durante todo el partido. Ya bájenle un poquito y no sean evidentes el penal es una de las muchas decisiones que tomó ese árbitro, y saquen el audio cuando dice para qué declaran a la prensa“.

Insinuando que sería una especie de amenaza de parte del árbitro hacia ellos, continuó: “Los jugadores estamos condicionados a jugar y cerrar el c*lo. No se dan cuenta que también pertenecemos a un club que nos contratan por resultados. Que hacen ¿una fecha al árbitro y ya? Este monopolio que han convertido está destruyendo todo y no hacen nada fecha tras fecha”.

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