La justicia argentina decidió archivar la denuncia presentada por una joven de 22 años contra los exfutbolistas de Alianza Lima Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, y remitió la causa a Uruguay, país donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Según la denuncia, los hechos habrían sucedido en enero pasado en el Hotel Hyatt de Montevideo, durante la pretemporada del plantel de Alianza Lima. La joven denunciante recibió atención médica en Argentina y, tras ello, presentó formalmente la denuncia ante la fiscalía local.

Tras revisar el expediente, la justicia argentina concluyó que todos los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino. Por ello, la investigación en Argentina fue archivada, y todas las pruebas recolectadas —incluyendo declaraciones, pericias y análisis de ADN— fueron enviadas a las autoridades uruguayas. Ellas serán ahora las encargadas de continuar la investigación y determinar las responsabilidades de acuerdo con su legislación.

Alianza Lima, que se vio envuelto en la controversia, separó inicialmente de manera indefinida a los tres jugadores implicados. Más tarde, anunció la salida definitiva de Peña y Trauco; Peña fichó con el Sakaryaspor de Turquía. Por su parte, Zambrano también dejó el club tras un acuerdo de rescisión mutua de contrato.

Durante la investigación en Argentina, la fiscalía recopiló distintos elementos probatorios, entre ellos el teléfono de la amiga que acompañaba a la denunciante, los cuales fueron enviados a Uruguay como parte de la colaboración judicial internacional.

Hasta ahora, las autoridades uruguayas no han informado públicamente sobre avances en la causa, y tampoco se han registrado declaraciones recientes de los jugadores involucrados. En etapas previas, tanto Zambrano, Peña como Trauco habían negado las acusaciones y expresado su disposición a colaborar con las investigaciones.

El traslado del expediente a Uruguay abre un nuevo capítulo en la causa judicial, que ahora quedará en manos del país donde presuntamente ocurrieron los hechos, y donde se determinará cómo proceder para esclarecer las responsabilidades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR