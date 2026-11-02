Una importante noticia sacudió el panorama del fútbol peruano luego de confirmarse que el Deportivo Binacional volverá a formar parte de la Liga 1, gracias a una serie de disposiciones legales e institucionales que favorecieron al combinado de Juliaca. El anuncio se dio a conocer de manera oficial mediante un comunicado emitido por la propia directiva del club, en el cual detallaron que recibieron la documentación oficial por parte de los entes organizadores del campeonato local.

En dicho pronunciamiento institucional, la escuadra de Juliaca -que el fin de semana perdió 8-0 ante Cantolao en Santa Anita y en la cancha sentenció su descenso a Liga 3- especificó que la medida responde directamente a mandato formal y estricto proveniente desde las más altas instancias judiciales del país.

Específicamente, el texto de la institución detalló: “Hemos sido notificados con la Resolución N.º 016-2026-LFPP, mediante la cual la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) ha otorgado al club el derecho de participar en el Torneo Liga1-2027”.

Esta determinación jurídica se originó tras el cumplimiento de un dictamen fundamental emitido por el máximo intérprete de la constitución nacional, protegiendo los derechos deportivos de la entidad sureña.

Comunicado de Binacional en sus redes sociales. (Foto: Facebook)

Dicho respaldo legal se fundamentó de la siguiente manera: “En acatamiento de lo ordenado por la Sentencia N.º 114/2026 del Tribunal Constitucional, la cual determinó que la Federación Peruana de Fútbol lesionó el derecho al debido procedimiento del club dentro de su sistema de justicia deportiva y, por lo tanto, dispuso su incorporación al Torneo Liga1 2027”.

A pesar del vuelco institucional y el alivio que representa asegurar el retorno a la Liga 1, la directiva del ‘Poderoso del Sur’ expresó su total disposición para limar asperezas y mantener relaciones cordiales con los entes rectores del fútbol peruano.

Finalmente, el club concluyó reiterando su compromiso con el progreso del fútbol: “De cara al futuro, el club reitera su absoluta predisposición para colaborar y trabajar en conjunto con la FPF y la LFPP. Mantenemos el firme compromiso de sumar esfuerzos en favor del desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento del fútbol peruano”.

¿Cómo le fue a Binacional este año en la Liga 2?

El rendimiento deportivo de Deportivo Binacional en la Liga 2 durante este año no fue bueno. Su paso por el torneo de ascenso estuvo marcado por la irregularidad. Tras una campaña complicada, el equipo cayó en la Fase 2 y quedó ubicado en la zona de descenso. Su participación en el campeonato culminó con un golpe muy duro: una goleada en contra por 8-0 frente a la Academia Cantolao.

Debido a estos malos resultados deportivos, el destino inicial del ‘Poderoso del Sur’ era descender y disputar la Liga 3 en la temporada 2027. Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional modificó por completo su futuro, permitiéndoles retornar directamente a la Liga 1 por vía legal.

Binacional descendió a Liga 3. (Foto: LFPP)

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