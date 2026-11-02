Después de dos triunfos al hilo, parecía que Cusco FC podía colocarse como un serio candidato a pelear por el Torneo Clausura hasta las últimas jornadas y complicarle la vida a los grandes. Sin embargo, este fin de semana todo le salió mal al conjunto dorado y terminó perdiendo por 1-0 a manos de Sport Boys. No solo eso, pues su entrenador, el español Javier Rabanal, quedó en el ojo de la tormenta después de una abrupta conferencia de prensa en la que terminó discutiendo con un periodista local.

La situación comenzó cuando un comunicador cuestionó el trabajo de Javier Rabanal y le preguntó qué era lo que hacía durante la semana, dejando en claro que, según su percepción, Cusco FC se había mostrado como un equipo sin ideas para generarle peligro a Sport Boys. Incluso, el periodista dio a entender que el equipo cusqueño no preparaba tácticamente los partidos.

Evidentemente a Rabanal no le gustó la pregunta y conforme fue respondiendo, el clima se fue calentando poco a poco hasta convertirse en un intercambio de palabras cada vez más fuerte. El español calificó la pregunta del periodista como lamentable, además de reclamarle por nunca haberlo visto en el Complejo Deportivo de Cusco FC en Oropesa.

“Vaya usted a Oropesa. En Oropesa tiene la puerta abierta y yo no lo he visto ni una vez en Oropesa. No lo he visto ni una vez en Oropesa. No ha visto ni un entrenamiento del equipo”, apuntó el extécnico de Universitario de Deportes, quien llegó a Cusco FC en plena competición para tomar la posta de Miguel Rondelli.

Javier Rabanal dirigió a Universitario antes de llegar a Cusco FC. (Foto: Universitario)

Ya descontrolado, Javier Rabanal le pidió al periodista que no le falte el respeto a cuestionar su trabajo. “Usted no ha ido nunca, no ha visto ninguno de mis entrenamientos. Habla usted de la ignorancia. No me falte el respeto. Vaya a Oropesa a ver los entrenamientos. No me esté levantando la voz”, aseveró.

Sin embargo, casi al final de la conferencia de prensa, cuando Rabanal se paró para irse, se filtró en los micrófonos que alcanzó a decirle “ignorante de mierda” al periodista con el que estaba discutiendo. Con 24 puntos y dos partidos por jugar, Cusco FC no depende de sí mismo para seguir soñando con el Torneo Clausura y solo una catástrofe haría que los de arriba se caiga, por lo que matemáticamente quedaron fuera de la pelea por el campeonato.

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de perder por 1-0 ante Sport Boys, Cusco FC volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 6 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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