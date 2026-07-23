En medio de los rumores que vinculan a Pedro Gallese con un posible regreso a Alianza Lima, Rafael Dudamel decidió ponerle freno a las especulaciones. El entrenador de Deportivo Cali confirmó que el club peruano consultó por el guardameta, pero dejó claro que no existe intención de dejarlo salir durante el actual mercado de pases.

Durante una conferencia de prensa, el estratega venezolano fue directo al referirse al futuro del arquero de la Selección Peruana. “Para nosotros, al menos en este mercado de transferencias, Gallese es intransferible“, afirmó, dejando un mensaje contundente para la dirigencia blanquiazul.

Dudamel explicó que el ‘Pulpo’ se ha convertido en una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo. El técnico destacó el liderazgo del peruano, su experiencia y la seguridad que transmite bajo los tres palos, razones por las que no contempla desprenderse de él en este momento.

Eso sí, el entrenador también aclaró que ningún jugador es indispensable dentro de un plantel, aunque remarcó que Gallese tiene un papel muy importante en Deportivo Cali y que la institución trabaja para mantener la base del equipo en busca de sus objetivos deportivos.

Las declaraciones llegan luego de que trascendiera que Alianza Lima sostuvo conversaciones con el entorno del arquero para conocer su situación contractual. Incluso, el interés habría surgido durante la visita del Deportivo Cali a Lima para disputar un amistoso frente al cuadro íntimo.

Gallese mantiene contrato con Deportivo Cali hasta diciembre de 2027 y viene de consolidarse como uno de los referentes del equipo. En el último semestre disputó 20 partidos, recibió 16 goles y mantuvo su arco invicto en ocho oportunidades, números que respaldan la decisión del club colombiano de no negociar su salida.

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