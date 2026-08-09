Deportivo Garcilaso pasa un buen momento en el Torneo Clausura, luego de vencer 2-0 a CD Moquegua en el Cusco y conseguir su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura. De hecho, producto de ese triunfo alcanzó el primer lugar del certamen y sus jugadores se comienzan a ilusionar con pelear arriba y hacer una buena campaña. Francisco Arancibia, autor del segundo gol celeste, destacó los tres puntos conseguidos en casa.

“Enfrentamos a un equipo muy complicado, fue un partido difícil, pero son tres triunfos consecutivos, así que muy contento por eso”, sostuvo el atacante en L1 MAX luego de la euforia por los tres puntos en el Inca Garcilaso de la Vega y la expectante posición en la tabla del Torneo Clausura.

Arancibia resaltó también la ilusión que existe dentro del club por el rendimiento mostrado en las últimas jornadas y valoró especialmente la solidez defensiva del equipo. “Está ilusionado el hincha, estamos ilusionados nosotros, los dirigentes, todo el club. Es lindo cómo estamos jugando, lo efectivos que estamos siendo y mantener el arco en cero también, que creo que es muy importante”, afirmó.

El futbolista evitó hablar de objetivos a largo plazo y aseguró que el plantel mantiene los pies sobre la tierra mientras busca mantenerse en los primeros lugares. “Nosotros vamos paso a paso. La idea siempre es pelear arriba. Estamos bien, estamos tranquilos y esa es la idea, siempre pelear arriba”, señaló.

Por otro lado, Arancibia agradeció el respaldo que ha recibido desde su llegada a Deportivo Garcilaso y aseguró sentirse identificado con la institución. “Siempre el hincha me ha manifestado su cariño, los dirigentes también, mis compañeros, y soy muy grato de eso. Estoy muy feliz acá en el club, es un club al que le tengo mucho cariño y siempre voy a ser agradecido”, comentó.

Finalmente, el extremo reveló que tuvo propuestas para dejar el equipo, en especial de Sporting Cristal, pero decidió continuar en Cusco debido al vínculo que mantiene con la institución y al respaldo recibido por parte de la dirigencia. “Hubieron propuestas y desde el primer minuto le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí y hacia todo el club, así que eso también es un punto a favor y por eso Garcilaso está como está”, concluyó.

Francisco Arancibia estuvo cerca de llegar a Sporting Cristal para este Torneo Clausura. (Foto: DG)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de vencer 2-0 a CD Moquegua, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 16 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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