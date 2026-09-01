Francisco Arancibia atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Deportivo Garcilaso. El atacante fue protagonista en el triunfo por 2-0 sobre Alianza Lima en Matute y, tras la victoria, habló sobre el presente del equipo cusqueño y también reveló que estuvo cerca de fichar por Sporting Cristal.

El futbolista chileno reconoció que hubo conversaciones con el conjunto rimense durante el mercado de fichajes. “Sí, claro. Como ya lo había dicho, sí conversamos, conversamos lo típico, cómo se empiezan cada negociación”, señaló Alancibia sobre el interés de Sporting Cristal.

Sin embargo, el acercamiento no terminó en un acuerdo y finalmente decidió continuar defendiendo los colores de Deportivo Garcilaso. “Después, por X motivo no se terminó dando y me terminé quedando acá en el club, muy feliz”, explicó el jugador, quien actualmente es una de las piezas importantes del conjunto dirigido por Lisandro Greppo.

Su presente respalda esa decisión. Arancibia fue protagonista en la victoria frente a Alianza Lima, resultado que permitió a Garcilaso mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura. El atacante destacó la confianza que existe dentro del plantel y aseguró que desde el inicio de la campaña tuvieron como objetivo pelear por los primeros lugares.

“Desde el primer minuto siempre pensamos estar ahí arriba, lo más alto. Tenemos un muy buen equipo, hacemos las cosas bien y lo principal es que cada uno confía mucho en el compañero”, sostuvo. Para el futbolista, llegar a la cima no es producto de la casualidad, sino del trabajo colectivo que vienen realizando durante el campeonato.

Alancibia también se refirió al triunfo en Matute y a la estrategia que utilizaron para superar al cuadro blanquiazul. El atacante explicó que sabían que Alianza tendría el control durante varios pasajes del encuentro, pero que Garcilaso tenía claro que podía hacer daño mediante los contragolpes.

“Sabíamos que en algunas contras les íbamos a hacer daño y tal cual fue en esa, la jugada del penal que nos terminó dando el triunfo”, manifestó. Además, resaltó que el equipo mantuvo la tranquilidad pese a los momentos en los que Alianza consiguió someterlos y terminó consiguiendo una victoria que consideró merecida.

Ahora, el conjunto cusqueño ya piensa en lo que viene y, aunque el partido ante Universitario aparece en el horizonte, Arancibia aseguró que no quieren adelantarse. “Vamos paso a paso, estamos tranquilos, estamos haciendo las cosas bien, aún no hemos conseguido nada”, afirmó, consciente de que todavía quedan varias fechas por disputar.

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