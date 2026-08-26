Alianza Lima se prepara intensamente para recibir al sorprendente Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Este trascendental compromiso, válido por la séptima jornada del apasionante Torneo Clausura, asoma como un desafío mayúsculo para el cuadro blanquiazul. Mientras los íntimos buscan hacerse fuertes como locales, el conjunto cusqueño recibió una extraordinaria noticia médica durante sus últimos entrenamientos. El líder absoluto del campeonato confirmó la esperada recuperación de una pieza ofensiva que podría romper la línea defensiva ‘blanquiazul’.

La gran novedad en la delegación imperial es el inminente regreso del veloz extremo chileno Francisco Arancibia a los terrenos de juego. De acuerdo con la información brindada por el entorno periodístico cusqueño, el atacante extranjero logró superar exitosamente una incómoda distensión en el isquiotibial que lo marginó de las últimas programaciones.

Tras recibir el alta médica definitiva, el habilidoso futbolista sudamericano ya entrena a la par de sus compañeros y cuenta con enormes posibilidades de sumar minutos este decisivo fin de semana. El atacante internacional se encuentra disputando su segunda temporada consecutiva defendiendo los colores del ‘Pedacito de Cielo’.

Francisco Arancibia. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Durante la presente campaña, el extremo ha logrado sumar 23 participaciones oficiales, alternando grandes actuaciones tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, logrando registrar 5 importantes goles y brindar 4 valiosas asistencias.

A pesar del evidente favoritismo histórico que posee la escuadra victoriana jugando en el recinto de Matute, la actualidad marca que los cusqueños llegan como los flamantes líderes del certamen. Frente a este escenario deportivo, el jugador anticipó la dureza del choque. “Se viene un lindo partido contra Alianza Lima, es un club muy fuerte”, confesó emocionado.

El extremo es sumamente consciente de lo mucho que hay en juego durante esta trascendental fecha. “Será un partido de dos equipos que están peleando arriba”, indicó el atacante. Además, restó absoluta importancia al favoritismo mediático que siempre rodea a la escuadra íntima. “Siempre será así, pero a nosotros nos da igual”, afirmó con gran convicción.

Ya se conoce con Pablo Guede

Por otro lado, el deportista extranjero aprovechó la oportunidad para recordar sus grandes enfrentamientos previos contra varios integrantes del actual plantel blanquiazul durante su etapa en Chile. “Con Pablo (Guede) jugamos el clásico. Yo estaba en la U de Chile”, rememoró el delantero.

Asimismo, el habilidoso extremo también tiene muy referenciado al experimentado mediocampista de contención victoriano. “Después a Esteban Pavez lo enfrenté en otro clásico cuando me encontraba en la U. Católica. En ambos partidos perdí”, reconoció el atacante con total sinceridad, esperando poder cobrarse una ansiada revancha deportiva este mismo sábado en la capital.

Finalmente, el jugador cerró su intervención confirmando su plenitud física y elogiando el destacado trabajo del entrenador imperial. “Estoy en un buen momento tanto psicológico como futbolístico gracias al comando técnico... Lisandro Greppo es muy bueno, está con nosotros desde inicio de año y creo que es la persona correcta”, concluyó Arancibia.

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