El mercado de pases en el fútbol peruano comienza a moverse con fuerza tras el cierre del Torneo Clausura, y varias figuras extranjeras ya despiertan interés en el exterior. Ese es el caso de Francisco Arancibia, extremo chileno que completó una destacada campaña defendiendo la camiseta de Deportivo Garcilaso durante este año. Pese a que la directiva cusqueña desea asegurar su permanencia para el próximo curso, el atacante analiza tentadoras ofertas que podrían poner fin a su exitoso ciclo.

El futbolista de 29 años culmina oficialmente su vínculo contractual con el cuadro imperial a finales de diciembre. Su notable desequilibrio por las bandas durante la Liga 1 2026 lo convirtió en uno de los elementos más cotizados del campeonato nacional, que esperaban verlo en la capital en la próxima temporada.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, el futuro profesional del atacante sureño podría continuar muy lejos de Sudamérica debido al fuerte interés de mercados exóticos. “Francisco Arancibia tiene propuestas de Irak e Israel. También tiene la oferta de renovación por parte de Deportivo Garcilaso. Se tomará unos días para tomar una decisión”, reveló el comunicador.

La noticia llega luego de que el propio jugador reconociera semanas atrás que sus representantes venían sosteniendo diversas reuniones con clubes nacionales y extranjeros. En medio de los rumores que lo vincularon con los equipos grandes, el extremo prefirió mantenerse al margen de las negociaciones para enfocarse únicamente en cerrar el campeonato.

Para la dirigencia del ‘Pedacito de Cielo’, retener al exfutbolista de Universidad Católica de Chile representa una prioridad absoluta en la planificación del próximo año. Sin embargo, competir en el aspecto económico contra las ligas del Medio Oriente resulta sumamente complejo, por lo que la decisión final quedará exclusivamente en manos del delantero muy pronto.

Cabe recordar que el atacante arribó al conjunto cusqueño a mediados de la temporada pasada y rápidamente se adaptó a la exigencia de la altura. Su velocidad, regate en el uno contra uno y capacidad para jugar a pierna cambiada por el sector derecho lo consolidaron como titular indiscutible dentro del esquema ofensivo del club.

¿Cómo le fue a Francisco Arancibia en la Liga 1?

Los registros estadísticos conseguidos por el extremo chileno en la Liga 1 2026 respaldan plenamente el gran interés que genera en el extranjero. A lo largo del campeonato peruano, Arancibia disputó un total de 25 partidos oficiales con Deportivo Garcilaso, acumulando seis goles y cinco asistencias decisivas que fueron vitales para la campaña del club.

Además, el zurdo brilló especialmente en los compromisos de mayor exigencia frente a los candidatos al título durante el Torneo Clausura. Fue pieza clave en el histórico triunfo por 1 a 0 ante Alianza Lima en Matute, provocando el penal del triunfo y deslumbró en la goleada 4 a 0 sobre Universitario en Cusco, aportando una asistencia para Facundo Castelli.

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