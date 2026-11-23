Universitario de Deportes no pudo con Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura y dejó una imagen que claramente deberá mejorar de cara a las semifinales, luego de un 4-1 que desdibujó a todas sus líneas. En medio de esta definición de la Liga 1 2026, en las últimas horas se pudo conocer que todo está encaminado para que José Carabalí vuelva al club de cara a la próxima temporada, algo que tomó aún más fuerza con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Todo esto comenzó cuando desde Ecuador confirmaron que José Carabalí llegó a un acuerdo con LDU de Quito para finiquitar su desvinculación de manera anticipada, pues tenía un contrato que recién culminaba a finales del 2029. Esto ocurrió a falta de tres jornadas para que acabe el torneo ecuatoriano.

En la prensa norteña también mencionaron que el lateral izquierdo ya había definido su futuro con anticipación, teniendo a Universitario como su destino final. Esto tomó mayor fuerza tras conocer hace algunas semanas que el futbolista llegó a reunirse en Ecuador con Franco Velazco, administrador provisional de la institución merengue, cuando este se encontraba en dicho país a propósito de la Copa Libertadores Femenina.

Las dudas se despejaron cuando el propio club emitió un comunicado aclarando la situación, confirmando su salida: “Liga Deportiva Universitaria informa a los medios de comunicación y a nuestra hinchada que, de mutuo acuerdo, se ha dado por terminada la relación contractual con el futbolista José Carabalí”.

José Carabalí salió campeón con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En medio de todo esto, el propio Carabalí decidió pronunciarse en sus redes sociales compartiendo imágenes con frases muy sugerentes, dando a entender ciertas diferencias en su salida de LDU de Quito. Una de ella decía: “Me encanta ser juzgado por gente a la que jamás me gustaría parecerme”.

Sin embargo, la que más llamó la atención fue una en donde hacía referencia a un retorno a un lugar donde ya estuvo, acrecentando los comentarios de los hinchas de la ‘U’ que esperan tenerlo de vuelta para la campaña del próximo año. “Mi regreso es personal”, decía la imagen que compartió.

José Carabalí salió campeón con Universitario en la Liga 1 2025 y su regreso apunta a reforzar una zona que se ha visto debilitada a lo largo del presente curso, debido a la irregularidad de César Inga y los pocos minutos del panameño Jorge Gutiérrez. De no mediar inconvenientes, este retorno debería ser anunciado luego de los play-offs.

José Carabalí se pronunció tras su salida de LDU de Quito. (Imagen: Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de no ganar el Torneo Clausura, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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