Sport Huancayo atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Después de conquistar el Torneo Clausura 2026, el ‘Rojo Matador’ ahora apunta a llegar a la gran final de la Liga 1, donde podría encontrarse con Alianza Lima. Sin embargo, la planificación del club no se limita a la definición del campeonato, pues también comenzó a trabajar en la continuidad de su plantel para afrontar la próxima temporada.

El presidente de la institución, Raúl Rojas, se pronunció sobre los objetivos deportivos del equipo y dejó en claro que el siguiente desafío será superar a Universitario de Deportes en las semifinales. “El segundo paso que vamos a dar es enfrentarnos a Universitario para disputar la final con Alianza Lima”, manifestó en declaraciones recogidas por el periodista Enrique Tapia.

El directivo también mostró su confianza en el plantel que viene trabajando bajo las órdenes de Richard Pellejero. “Yo creo en este equipo, sueño con este equipo. Se lo estamos demostrando en la cancha”, señaló. Sport Huancayo tendrá que afrontar una llave de ida y vuelta ante los cremas, programada para el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. El ganador obtendrá el boleto para enfrentar a Alianza Lima por el título nacional.

Pero mientras el equipo se prepara para los play-offs, la dirigencia también trabaja en asegurar la continuidad de sus futbolistas. En ese sentido, Raúl Rojas reveló que el club ya tiene prácticamente definida la base del plantel para el 2027, pues el 90% de los jugadores firmó su renovación. El porcentaje restante todavía se encuentra en conversaciones con la institución para resolver su situación contractual.

“Ya se está negociando. El 90% ya firmó su renovación. Con el 10% simplemente seguimos negociando”, explicó el presidente. De esta manera, Sport Huancayo busca evitar una reestructuración importante de su equipo y mantener a buena parte de los futbolistas que consiguieron el Torneo Clausura, una base que consideran fundamental para competir en la siguiente campaña.

Richard Pellejero todavía no cierra su renovación con Sport Huancayo. (Foto: ITEA Sports)

Otro de los temas pendientes es la continuidad de Richard Pellejero. Rojas destacó el trabajo del entrenador uruguayo y confirmó que ya conversaron sobre su futuro, aunque las negociaciones todavía continúan. “El profesor es un gran profesional y ustedes verán el resultado el día de hoy. Estoy seguro de que nos va a dar más satisfacciones”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que siga al frente del primer equipo.

La planificación también contempla reforzar algunas posiciones para afrontar los desafíos internacionales. Sport Huancayo tendrá que disputar la Copa Libertadores 2027 y la directiva considera que el plantel necesitará incorporaciones para competir en ese escenario. “Tenemos que reforzar este equipo porque se nos viene algo más difícil que es la Copa Libertadores”, agregó Rojas.

Así, Sport Huancayo trabaja en dos frentes: primero, conseguir el boleto a la final de la Liga 1 2026 y pelear por el título nacional frente a Alianza Lima; después, consolidar un proyecto competitivo para el 2027. Con el 90% del plantel renovado y las conversaciones abiertas con Pellejero, el ‘Rojo Matador’ busca darle continuidad al equipo que acaba de conseguir uno de los logros más importantes de su historia.

Sport Huancayo enfrentará a Universitario en las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de no ganar el Torneo Clausura, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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