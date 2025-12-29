Deportivo Garcilaso se sigue armando para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño anunció oficialmente la incorporación del mediocampista venezolano Carlos Ramos. El volante llega al ‘Pedacito de Cielo’ con el cartel de haber sido una pieza fundamental en la destacada campaña del Carabobo FC, equipo con el que alcanzó el subcampeonato del fútbol venezolano en 2025. Su llegada busca aportar jerarquía y equilibrio a la zona de ataque del equipo de Hernán Lisi, que quiere competir en el panorama local e internacional.

Durante el 2025, Ramos vivió uno de los mejores años de su carrera profesional. Consolidado como el motor del mediocampo de Carabobo, el volante de 26 años registró estadísticas sobresalientes: disputó 33 partidos, anotó 3 goles y con una precisión de pases superior al 85%. Su despliegue fue clave para que el cuadro ‘granate’ ganara el Torneo Apertura y compitiera hasta la instancia final por la estrella del campeonato venezolano, perdiendo la final ante el sorprendente UCV.

La trayectoria de Carlos Ramos no es corta. Surgido de las canteras de Carabobo, militó en el fútbol griego con el GS Ilioupolis. En su país natal, además de su exitoso ciclo en Valencia donde completó más de 100 partidos esta temporada, defendió las camisetas de clubes grandes como Deportivo Táchira, Deportivo Lara y Metropolitanos, acumulando experiencia en Copa Libertadores.

A nivel internacional, Ramos también ha dejado huella con la selección de Venezuela. Fue parte de la Vinotinto Sub-20 que participó en el Sudamericano de 2019, donde tuvo actuaciones destacadas en partidos de alta exigencia, incluyendo una victoria histórica ante Brasil. Su perfil de volante con talento y sacrificio lo convierte en un refuerzo que puede ser importante para el técnico del cuadro cusqueño, quien busca tener las mayores alternativas para armar el mejor once posible.

Carlos Ramos fue anunciado como nuevo delantero de Deportivo Garcilaso. (Foto: @DepGarcilaso)

Con su fichaje, Carlos Ramos se suma a una lista selecta de futbolistas venezolanos que han pasado recientemente por la Liga 1. Entre los nombres más destacados figuran Jiovany Ramos (Alianza Lima), Arquímedes Figuera (Universitario), Jhon Marchán (Sporting Cristal) y recientemente el portero Samuel Aspajo, nuevo fichaje de FC Cajamarca, y el delantero Jeriel de Santis, quien vuelve al Perú para jugar en Melgar.

La expectativa en Cusco es alta, pues se espera que la adaptación de Ramos a la altura sea rápida gracias a su paso por ciudades como San Cristóbal o Mérida. Deportivo Garcilaso suma una gran apuesta en una de las figuras del subcampeón venezolano para competir en la Liga 1 y dar batalla en la Copa Sudamericana, donde el ‘Pedacito de Cielo’ se medirá a Alianza Atlético de visita para acceder a la fase de grupos.

En cuanto a los refuerzos, Agustín Graneros, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Claudio Torrejón, Christopher Olivares, Adrián Ascues, el argentino Agustín Gómez y el uruguayo Agustín González son las otras contrataciones del cuadro celeste, que prácticamente ha renovado su columna vertebral con la llegada de Hernán Lisi, quien asume como entrenador en reemplazo de Carlos Bustos.

Ojo, Carlos Ramos llega al Cusco a modo de préstamo por un año con opción de compra por parte de Carabobo. Es decir, si cumple una buena temporada y rinde en la altura cusqueña, el ‘Pedacito de Cielo’ podría aprovechar en comprar su pase y cerrar un buen negocio con esta apuesta de uno de los volantes más talentosos de la Liga FutVe 2025.

Hernán Lisi fue presentado como DT de Deportivo Garcilaso para el 2026. (Foto: Liga 1)

